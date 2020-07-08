Создан фильтр, уничтожающий COVID-19: эффективен на 99,8%

В США создали особый воздушный фильтр, который может пропускать воздух, уничтожая при этом коронавирус (COVID-19).

Для уничтожения вируса на 99,8% применяется нагретая до 200 градусов Цельсия никелевая пена, сообщает The Daily Mail.

Ученые отметили, что созданный антивирусный фильтр также способен уничтожить 99,9% спор сибирской язвы.

"Этот фильтр может быть полезен в аэропортах и на самолетах, в офисных зданиях, школах и круизных лайнерах, чтобы остановить распространение COVID-19", – пояснил доктор медицинских наук Чжифенг Рен.

Отмечается, что коронавирус может задерживаться в воздухе около трех часов, поэтому такой фильтр позволит легко и быстро удалить его с открытой площадки.

"Эта новая технология защиты воздуха в помещениях с биологической защитой предлагает первую в своем роде профилактику от экологической передачи воздушно-капельным путем SARS-CoV-2 и будет на переднем крае технологий, доступных для борьбы с нынешней пандемией и любыми будущими воздушными био обработками в помещениях", – добавил доктор медицины Фейсал Чима.

Ученые также предложили настольную модель, способную очищать воздух в непосредственной близости от офисного работника.

Как сообщал OBOZREVATEL, ученые тестируют робота, способного уничтожить коронавирус и другие микроорганизмы в помещении.