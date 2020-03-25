Создан экспресс-тест на коронавирус: результат известен через 5 минут

Ученые Сингапура создали экспресс-тест на коронавирус, с помощью которого можно узнать о заражении COVID-19 в течение пяти минут.

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Как пишет The Straits Times со ссылкой на Агентство по науке, технологиям и исследованиям, тест получил название Cepat.

Ученые Сингапура создали экспресс-тест на коронавирус

Руководитель лаборатории профессор Джеки Ин ожидает, что лицензия на массовое использование теста появится в течение месяца. После этого они поступят во все медицинские учреждения страны.

Новый метод позволяет копировать участки ДНК без температурного воздействия, пояснила эксперт.

Как сообщал OBOZREVATEL, представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Маргарет Харрис объявила США новым возможным эпицентром коронавируса в мире.

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