Создал "Мрию" и "Руслан": скончался легендарный авиаконструктор

В четверг, 7 июня, в возрасте 83 лет умер известный авиаконструктор Виктор Толмачев, который был одним из создателей тяжелых дальнемагистральных турбовинтовых самолетов Ан-124 "Руслан" и Ан-225 "Мрия".

Об этом сообщил генеральный директор Авиационного комплекса им. С. В. Ильюшина Алексей Рогозин, передает ТАСС.

"Сегодня после тяжелой болезни скончался один из создателей Ан-124 "Руслан" и Ан-225 "Мрия" главный конструктор Виктор Ильич Толмачев", - написал он.

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Виктор Толмачев в 1971 году стал ведущим конструктором проекта Ан-124 "Руслан", а в 1985 году был назначен главным конструктором Ан-225 "Мрия".

Толмачев также был в составе групп инженеров почти всех самолетов КБ "Антонов" и их модификаций - Ан-2, Ан-14, Ан-8, Ан-10, Ан-12, Ан-24, Ан-22, Ан-26, Ан-32, Ан-28.

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