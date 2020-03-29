"Союзмультфильм" записал серию мини-роликов из-за карантина и коронавируса

"Союзмультфильм" создал серию мини-роликов на тему необходимости соблюдения карантина из-за угрозы коронавируса.

Как передает Telegram-канал "Выпускайте Кракена", были задействованы сцены с участием таких известных персонажей, как Карлсон, Мойдодыр, семья из Простоквашино и другие.

"Теперь и герои легендарных мультфильмов рассказывают о правилах поведения во время пандемии", – сказано в сообщении.

Герои роликов призывают зрителей сохранять спокойствие, заботиться о близких и мыть руки.

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