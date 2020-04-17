Современный танк для ВСУ успешно испытали под водой: появилось видео

Киевский бронетанковый завод провел испытания модернизированного образца танка Т-72 в условиях подводного вождения.

Об этом сообщили на сайте государственного концерна Укроборонпром, опубликовав соответствующее видео. Отмечается, что модернизированный образец танка погрузили в водоем на глубину 5 метров, где он успешно преодолел 10-метровую дистанцию (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца).

В Укроборонпроме добавили, что так инженеры испытывали основные тактико-технические характеристики танка во время вождения на глубине.

Медернизований танк Т-72 ukrinform.ua

Модернизированный Т-72 имеет увеличенную массу, на нем установлено более мощный двигатель, заменены элементы ходовой части и добавлено систему видеопарковки для упрощения маневрирования боевой машины. Эти технические характеристики испытывались во время вождения на грунтовой и бетонной дороге, и на пересеченной местности. Все программы испытаний выполнены успешно.

Следующим этапом испытаний планируется выполнение стрельб из закрытой зенитной установки и управляемой ракетой, с целью оценки эффективности вооружения модернизированного образца. На Т-72 для использования этой высокоточного оружия установлен прибор ночного видения с электронно-оптическими преобразователями и ночной прицел с возможностью ведения огня управляемой ракетой.

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