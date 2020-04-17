Главная Новости
17 апреля • обновлено в 18:24
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Общество

Современный танк для ВСУ успешно испытали под водой: появилось видео

1.6т
Читать материал на украинском

Киевский бронетанковый завод провел испытания модернизированного образца танка Т-72 в условиях подводного вождения.

Об этом сообщили на сайте государственного концерна Укроборонпром, опубликовав соответствующее видео. Отмечается, что модернизированный образец танка погрузили в водоем на глубину 5 метров, где он успешно преодолел 10-метровую дистанцию (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца).

В Укроборонпроме добавили, что так инженеры испытывали основные тактико-технические характеристики танка во время вождения на глубине.

Медернизований танк Т-72

Медернизований танк Т-72

ukrinform.ua

Модернизированный Т-72 имеет увеличенную массу, на нем установлено более мощный двигатель, заменены элементы ходовой части и добавлено систему видеопарковки для упрощения маневрирования боевой машины. Эти технические характеристики испытывались во время вождения на грунтовой и бетонной дороге, и на пересеченной местности. Все программы испытаний выполнены успешно.

Следующим этапом испытаний планируется выполнение стрельб из закрытой зенитной установки и управляемой ракетой, с целью оценки эффективности вооружения модернизированного образца. На Т-72 для использования этой высокоточного оружия установлен прибор ночного видения с электронно-оптическими преобразователями и ночной прицел с возможностью ведения огня управляемой ракетой.

Как писал OBOZREVATEL, недавно в Украине провели летные испытания многоцелевого самолета МиГ-29МУ2 с управляемой ракетой Х-29Т.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!

Автор
Глеб Иванов
Место
Украина
Теги
Вооруженные силы Украины Укроборонпром
Поделиться в Facebook
6
Комментарии
0
3
Смешно
9
Интересно
1
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Бешенство Ватки
Бешенство Ватки
вы его в болото лучше загоните.)
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
hunt andres
hunt andres
Успешно испытали? Утопили?:-))))))))))))
Показать комментарий полностью
Ответить
2
1
Sagan Oleg
Sagan Oleg
"Современный танк для ВСУ" покрашенный и заведенный танк, выпущенный 50 лет назад в СССР........
Показать комментарий полностью
Ответить
2
2
2 из 3 ответов | показать все
Pollak John
Pollak John
hunt andres, а ты хотел что в триколорные ?)
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Pollak John
Pollak John
Sagan Oleg, лапоть ! Американцы тоже свои старые танки модернизируют и пускают в ход , если ты ещё не в курсе ) Это тебе не ватная " Срамота " )
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Общество

Коронавирус. Самое важное

  • УКРАИНА:

    Подтвержденные случаи: 4662.

    Вылечились: 246. Умерли: 125.

  • В мире заболели более 2 миллионов человек, погибли – более 140 тысяч.

  • Карантин уже решили продлить до мая, транспорт могут запустить аж в июне.

  • ВОЗ предупредила об опасности пандемии для сотен тысяч детей.

  • Обнаружен скрытый симптом COVID-19 – слизь разрушает легкие за неделю.

Новости общества

Топ-публикации

Топ-блоги