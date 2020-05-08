В День памяти и примирения, 8 мая, в сети появился уникальный фоторепортаж из оккупированного Луганска.

Фото опубликовал блогер Максим Мирович на livejournal. Он отметил, что главный современный фашизм не побеждён и под знамёнами "путинского мира" продолжает уничтожать города и страны.

"Умирающий город Луганск – отличный пример того, что происходит с городами и странами, которые приходят "освобождать" непонятно кто и непонятно от чего. Таким, каким этот город был до войны, Луганск не будет уже никогда – город на пути превращения в ещё одну Припять", – написал блогер.

На фото запечатлена разруха в городе, которая появилась после его оккупации террористами так называемой группировки "ЛНР" – закрытые и полуразворованные предприятия, неремонтированные несколько лет маршрутки, пустые больницы, а также грязь и разруха во дворах.

Блогер отметил, что оставшиеся в городе предприятия продолжают работать в "диком" режиме, не соблюдая никакие нормы – вода в так называемом Луганском море сейчас выглядит вот так – нередко в ней плавает дохлая рыба, и можно только догадываться, что сейчас сливают в эти воды.

maxim-nm.livejournal.com

maxim-nm.livejournal.com

Городская инфраструктура постепенно умирает – маршрутки, один из основных видов луганского городского транспорта сейчас больше напоминают транспорт из постапокалиптического романа – машины не ремонтировались и, кажется, не мылись с 2014 года.

maxim-nm.livejournal.com

maxim-nm.livejournal.com

maxim-nm.livejournal.com

maxim-nm.livejournal.com

Больница и её окрестности напоминают город Припять, оставленный в 1986 году. "Здесь действительно можно снимать постапокалипсис о Чернобыле – тем более что проект луганской больницы является точной копией припятской МСЧ-126. Даже двери идентичные. Когда-то при "фашистской Украине" больница была процветающим предприятием, где даже были частные кабинеты врачей. В "освобождённом ЛНР" Луганске из выбитых дверей кабинетов воняет мочой, а под ногами раздаётся хруст выбитых стёкол. Война – это мир, свобода – это рабство, незнание – сила", – написал Мирович.

maxim-nm.livejournal.com

maxim-nm.livejournal.com

maxim-nm.livejournal.com

maxim-nm.livejournal.com

Голода в Луганске нет, но ассортимент магазинов всё больше и больше напоминает СССР, в который так мечтали вернуться некоторые фанаты "Новороссии", сталинисты, антизападники и читатели книг про "попаданцев" – соль, сахар, макароны и спички есть везде, иногда бывают какие-то овощи.

maxim-nm.livejournal.com

maxim-nm.livejournal.com

На фото также запечатлены дворы города, в которых часто можно встретить стихийные горы мусора и веток со спиленных на дрова деревьев. Многие дороги и бордюры за прошедшие с 2014 года шесть лет превратились буквально в руины. Никто ничего не чинит.

maxim-nm.livejournal.com

maxim-nm.livejournal.com

maxim-nm.livejournal.com

maxim-nm.livejournal.com

maxim-nm.livejournal.com

maxim-nm.livejournal.com

Стоящие возле домов автомобили с украинскими номерами обливают краской и режут им шины. "Некоторые жители Луганска всерьёз считают, что в происходящей вокруг ж*пе виновата Украина", – написал блогер.

maxim-nm.livejournal.com

Как сообщал OBOZREVATEL, в центре оккупированного Россией Донецка 23 февраля террористы организовали "выставку" вооружения, которое, как гласит российская пропаганда, они забрали у Вооруженных сил Украины.