"Совок в головах!" Сеть рассмешило письмо о главе ГБР Трубе

В сети появилось фото с расписанием поздравлений от работников Государственного бюро расследований его директору Роману Трубе.

Об этом на своей странице в Facebook написал журналист Сергей Гришин. "Что вы знаете о совке в головах?, - написал Гришин, добавив соответствующее фото расписания (посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Он отметил, что у директора ГБР завтра День рождения и работники аппарата Романа Трубы составили расписание, кто в каком часу его поздравляет.

ГБР

Так называемое расписание поздравлений подписано как "Приветствие директора 17.11.19". В нем отмечается, что поздравления начнутся с 10 утра патронатной службы. На каждый отдел для поздравлений предоставляется 10-15 минут.

Пользователи оставляют саркастические комментарии. Они отмечают, что работники ГБР будут "заходить на коленях, не поднимая головы, подарки класть в двух метрах перед падишахом и сваливать". Другие возмущаются тем, что ДРБ тратит на это рабочее время.

Александр Леменов

Facebook \ Сергей Гришин

Facebook \ Сергей Гришин

Как писал OBOZREVATEL, директор Государственного бюро расследований Роман Труба попал в громкий скандал из-за того, что в 2013-2014 годах активно оспаривал в судах решения местных советов в поддержку Революции Достоинства на Майдане.

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