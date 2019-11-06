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6 ноября • обновлено в 11:58
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"Совок в головах!" Сеть рассмешило письмо о главе ГБР Трубе

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В сети появилось фото с расписанием поздравлений от работников Государственного бюро расследований его директору Роману Трубе.

Об этом на своей странице в Facebook написал журналист Сергей Гришин. "Что вы знаете о совке в головах?, - написал Гришин, добавив соответствующее фото расписания (посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Он отметил, что у директора ГБР завтра День рождения и работники аппарата Романа Трубы составили расписание, кто в каком часу его поздравляет.

ГБР

ГБР

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Так называемое расписание поздравлений подписано как "Приветствие директора 17.11.19". В нем отмечается, что поздравления начнутся с 10 утра патронатной службы. На каждый отдел для поздравлений предоставляется 10-15 минут.

Пользователи оставляют саркастические комментарии. Они отмечают, что работники ГБР будут "заходить на коленях, не поднимая головы, подарки класть в двух метрах перед падишахом и сваливать". Другие возмущаются тем, что ДРБ тратит на это рабочее время.

"Совок в головах!" Сеть рассмешило письмо о главе ГБР Трубе

Александр Леменов

"Совок в головах!" Сеть рассмешило письмо о главе ГБР Трубе

Facebook \ Сергей Гришин

"Совок в головах!" Сеть рассмешило письмо о главе ГБР Трубе

Facebook \ Сергей Гришин

Как писал OBOZREVATEL, директор Государственного бюро расследований Роман Труба попал в громкий скандал из-за того, что в 2013-2014 годах активно оспаривал в судах решения местных советов в поддержку Революции Достоинства на Майдане.

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Персона
Роман Труба
Тег
Государственное Бюро Расследований
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Чопік Василь
Чопік Василь
Я в шоке от штата, сколько дармоедов на нашей шее. Когда то служил в армии, так вот штат ГБР по управлениям и отделам, где - то на уровне Военного округа. Не плохо устроились ребята, эффективности работы по предназначению - ноль, сплошные склоки и внутренние разборки, ответственности тоже никакой, так как сами себе подчинены, то есть сам себе велосипед за мильярдное финансирование из госбюджета.
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Это смешно, конечно, но при чем тут совок?
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Рейт Адам
Рейт Адам
Кристина Стефанова, тупая пизда,ты опять здесь))))
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70rus Konstantinov
70rus Konstantinov
Так вам не привыкать к поклонению.Еще поляки в бошки забили.
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Рейт Адам
Рейт Адам
70rus Konstantinov, ну,как ты,на коленях стоять не умеем)))) холоп,ты дань КаДырке заплатил?)))
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