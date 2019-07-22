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Выборы в Верховную Раду Украины 2019

/ Общество

"Совок" и Малороссия держат": офицер ВСУ разнес украинцев за выбор "русского мира"

5.1т Читать материал на украинском

Тот факт, что в новую Верховную Раду Украины попадет огромное количество откровенно пророссийских сил, свидетельствует о том, что украинцы не избавились от своей привязанности к СССР и малоросской идеологии.

Об этом в эмоциональном посте написал украинский офицер, полковник ВСУ Анатолий Штефан (Штрилиц), критикуя выбор значительной части электората в пользу реваншистов.

"Проснулись? Нет, это был не сон, а досадная реальность. Реальность того, что в очередной раз они изнасиловали Украину, те, кто за эти пять лет не понял свою национальную идентичность. Те, кто и дальше ищут себе братьев, те, кого обстреливали и убивали, а сейчас они обнялись со своими палачами и убийцами, те, для которых война была где-то", – возмутился он.

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"Радио Свобода"

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Защитник добавил, что, несмотря на более пяти лет войны, украинцы так ничего и не осознали и не научились быть самобытной нацией, готовой бороться за свое будущее без имперского шлейфа.

"Довоевались и доигрались в демократию во время войны... А меня уж точно не покидает одна мысль и вопрос: за что, особенно за кого? К сожалению, "совок", Малороссия, "адиннарод" так крепко держит многих до сих пор. Но лекарства от этой болезни – только огонь и кровь. К сожалению, так, но уверен, что будет, и это только начало. Держим строй", – подытожил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, телеведущий и журналист Остап Дроздов раскритиковал выбор украинцев на парламентских выборах 21 июля. Он назвал украинцев "плебеями", которые безответственно подошли к выборам и совершенно не разбираются в политических вопросах государства. По словам Дроздова, "в парламент попала махровая украинофобия", причиной чему стали "примитивные вещи", которые предлагались украинцам со стороны кандидатов.

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Тема
Внеочередные выборы в Верховную Раду 2019
Персона
Анатолий Штефан
Место
Украина
Тег
СССР
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Golan Sim
Golan Sim
И снова наш незабвенный "свиноарыець" штырлиц раздражённо начал мычать. Оказывается, украинцы не желают быть дешёвым пушечным мясом для своих и заокеанских олигархов.
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Домбровска Катерина
Домбровска Катерина
Більшість, хто підтримав проросійські сили - це люди похилого пенсійного віку. Вони не полінились і прийшли на дільниці, на противагу байдужій частині молодого покоління (((( Можливо, пропозиція обмежити вікову категорію виборців 70 роками була б доцільною...
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Шевченко Николай
Шевченко Николай
Народ сделал такой выбор, так как Порошенко оградил их от проблем войны максимально. Люди ходят в рестораны, ездят в строительные магазины, отдыхают на морях. Отдыхают в Европе. Люди не ценят то, что имеют. Многие говорят: "Мне политика не интересна, у меня есть дела поважнее: семья, работа, дом". Я слышал такие фразы: "Пусть Порошенко меня убедит, чтобы я голосовал за него". Всё познается в сравнении. Пусть теперь сравнивают. Только мы тут при чем? Из-за идиотов страдают все остальные.
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