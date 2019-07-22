"Совок" и Малороссия держат": офицер ВСУ разнес украинцев за выбор "русского мира"

Тот факт, что в новую Верховную Раду Украины попадет огромное количество откровенно пророссийских сил, свидетельствует о том, что украинцы не избавились от своей привязанности к СССР и малоросской идеологии.
Об этом в эмоциональном посте написал украинский офицер, полковник ВСУ Анатолий Штефан (Штрилиц), критикуя выбор значительной части электората в пользу реваншистов.
"Проснулись? Нет, это был не сон, а досадная реальность. Реальность того, что в очередной раз они изнасиловали Украину, те, кто за эти пять лет не понял свою национальную идентичность. Те, кто и дальше ищут себе братьев, те, кого обстреливали и убивали, а сейчас они обнялись со своими палачами и убийцами, те, для которых война была где-то", – возмутился он.
Путин и Медведчук
"Радио Свобода"
Защитник добавил, что, несмотря на более пяти лет войны, украинцы так ничего и не осознали и не научились быть самобытной нацией, готовой бороться за свое будущее без имперского шлейфа.
"Довоевались и доигрались в демократию во время войны... А меня уж точно не покидает одна мысль и вопрос: за что, особенно за кого? К сожалению, "совок", Малороссия, "адиннарод" так крепко держит многих до сих пор. Но лекарства от этой болезни – только огонь и кровь. К сожалению, так, но уверен, что будет, и это только начало. Держим строй", – подытожил он.
Как сообщал OBOZREVATEL, телеведущий и журналист Остап Дроздов раскритиковал выбор украинцев на парламентских выборах 21 июля. Он назвал украинцев "плебеями", которые безответственно подошли к выборам и совершенно не разбираются в политических вопросах государства. По словам Дроздова, "в парламент попала махровая украинофобия", причиной чему стали "примитивные вещи", которые предлагались украинцам со стороны кандидатов.
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