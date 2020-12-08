Совладелец гостиницы в Одессе, где сгорели 9 человек, умер от COVID-19

Во вторник, 8 декабря, от коронавируса (COVID-19) умер 48-летний совладелец гостиницы "Токио Стар" в Одессе Вадим Черный. Во время пожара в его заведении 17 августа 2019 года погибли девять человек.

О смерти Черного сообщила его подруга Елена Орлова в Facebook. А депутат Одесского горсовета Петр Обухов рассказал "Суспільному", что бизнесмен минимум две недели был в коме из-за осложнений, вызванных вирусом. Он лечился в киевской больнице "Феофания".

Срин Facebook

Черный – бывший депутат Одесского городского совета. С 1998 по 2002 годы занимал должность городского головы Арциза Одесской области. В 1998 и 2010 годах был кандидатом на пост мэра Одессы. В 2012 году баллотировался в Верховную Раду от "Блока Наталии Витренко".

Кроме всего есть информация о том, что Черный возглавлял партию "Союз анархистов Украины" с 2002 года и является автором книги "Иисус, не знавший Христа", в которой утверждает о фальсификации евангельских текстов.

Вадим Черный nn.od.ua

Также он владел подземным торговым центром на Греческой площади в Одессе, был совладельцем одесских гостиниц "Звезда" и "Токио Стар". В ночь на 17 августа 2019 года в "Токио Стар" произошел пожар, во время которого погибли 9 человек.

Руководство "Токио Стар" лишило возможности провести плановую проверку отеля в июле 2019 года. При этом в номерах не было даже окон, чтобы люди могли спастись. Они задохнулись внутри.

Отель "Токио Стар" после пожара "Думская"

Правоохранители задержали Черного, а суд отправил его в СИЗО без права внесения залога. Впоследствии бизнесмену заменили меру пресечения на круглосуточный домашний арест. В декабря 2019 году он подал апелляцию на продолжение домашнего ареста.

4 июня 2020 года Верховный суд Украины из-за самоотвода одесских судей передал в Николаевский апелляционный суд дело об аресте имущества гостиницы "Токио Стар". 16 сентября Приморский районный суд Одессы снял арест со здания отеля.

В июле другого совладельца "Токио Стар" Сергея Дурача отправили в СИЗО.

Как писал OBOZREVATEL, при пожаре в гостинице "Токио Стар" молодая пара погибла, держась за руки.