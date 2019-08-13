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"Совковый ад!" "Укрзалізниця" попала в очередной скандал из-за поезда

1.1т Читать материал на украинском

"Укрзалізниця" попала в очередной скандал из-за условий перевозки пассажиров в поезде сообщением "Рахов-Киев".

Температура воздуха внутри вагона составляла +34 градуса, а кондиционер не работал, сообщил на своей странице в Facebook Николай Серебрянский.

"Берем отрезок маршрута от Яремче до остановки поезда в с.Товсте. Расстояние – 116 км. Время в пути – 5 часов. Температура внутри поезда 34 градуса. Кондиционер не работает. Стоимость билета в люксе – около 1600 грн. Привет, 21 век и адекватное ценообразование. Европа близко, но совковый ад, кажется, намного ближе", – пожаловался он.

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Поезд "Укрзалізниця"

Поезд "Укрзалізниця"

uatv

По словам Серебрянского, проводница заявила, что не может повлиять на ситуацию.

Как писал OBOZREVATEL, 25 июля в Хмельницкой области около железнодорожных путей нашли тело 11-летнего ребенка. Он возвращался домой поездом из Рахова до Киева.

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Место
Украина
Тег
Укрзалізниця
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Ш. Олег
Ш. Олег
Ад, да. Но почему "совковый"-то? Может, при СССР поезда и не отличались высоким комфортом и идеальным сервисом, но ремонт и обслуживание подвижного состава проводились регулярно, колёса на ходу не отваливались и двери в вагонах не держались на проволоке .
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