Так, друзья — сегодня будет очень интересный и давно задуманный мной пост о совках, которые окопались в наших ВУЗах и никак не хотят покидать своих позиций, выглядывая на окружающий их вражеский народ из-за бруствера Железного занавеса. Речь пойдёт о Беларуси, России и Украине — в последней совков в ВУЗах становится всё меньше в силу естественных причин, но тоже остаётся ещё очень и очень много. Почему важно об этом говорить? Если в частной жизни совки имеют право быть кем угодно и поклоняться хоть чёрту лысому — то в ВУЗе эти люди промывают мозги подрастающему поколению и портят молодежь, по инерции от полученного в молодости поджопника рассказывая студентам сказки умирающей империи о Загнивающем Западе, приближающемся крахе Омерики и дышащей на ладан недовалюте — долларе.

Помимо вышеперечисленных сказок, ВУЗовских совков отличает ещё несколько черт, доставшихся им в наследство от сдохшего СССР — имперское чванство и презрение к другим странам, со всех сторон обступивших Россию, шовинизм, антизападничество, невменяемо-сектантское отношение к историческим фактам, а также совково-крепостническое отношение к студентам — студенты для них это не люди, а крепостные рабы и сосуды для вливания туда пропаганды, пишет популярный белорусский блогер Максим Мирович в Facebook.

Такие ВУЗовские совки — отличная опора для любой диктатуры. Они с удовольствием запугивают студентов отчислением за "неправильные взгляды", с громадной радостью угрожают выселением из общежитий всех "несогласных", а также с огромным наслаждением занимаются вбросами бюллетеней на выборах, куда были приглашены "наблюдателями" — причём делают это с чувством долга и верно исполненной общественной пользы.

Итак, в сегодняшнем интересном посте — рассказ про ВУЗовских совков.

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Портрет типичного ВУЗовского совка.

Для начала давайте обрисуем портрет типичного ВУЗовского совка — в большинстве своём он будет общим для Беларуси, Украины и России, и эта беда действительно роднит наши страны. Типичный ВУЗовский совок может быть как мужчиной, так и женщиной — впрочем, последних наверное будет больше просто в силу того, что женщин в принципе больше задействовано в системе образования.

Возраст институтского совка — старше среднего либо пожилой, в среднем им около 50-70 лет. Как нетрудно догадаться, юность и молодость подобных товарищей пришлась на годы СССР — где им каждый день рассказывали о всё новых свершениях и о том, что вот-вот настанет коммунизм, и всем будут бесплатно раздавать мороженое и десятикомнатные квартиры. Будучи небольшого ума ещё и в молодые годы, ВУЗовские совки охотно верили в эти сказки, не думали собственным умом, были пассивными и не строили планов — и почувствовали себя обманутыми, когда СССР развалился и они остались без своих мифов. В этом смысле ВУЗовские совки очень похожи на типаж "Учёный" из моего классификатора любителей СССР, а в общем и целом представляют собой типаж человека с неудавшейся жизнью — таких людей очень любят различные диктатуры и секты и любят использовать их в своих интересах.

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Имперское чванство, свойственное институтским совкам, происходит чаще всего из-за того, что в СССР они чувствовали себя "высшим классом" — так как приехали либо из РСФСР в одну из союзных республик, либо из Москвы/Ленинграда/любого крупного города в провинцию — что давало им ощущение "белого миссионера среди аборигенов" — несмотря на то, что "аборигены" были часто умнее, тактичнее и образованнее их самих. Шовинизм и антизападничество во взглядах ВУЗовских совков появились также из СССР — они столь часто рассказывали детям пропагандистские сказки про Ленина и Великий Октябрь — что сами напитались ими доверху, и эти сказки стали интегральной частью их личности. Имперские сказки, злоба, презрение к личности и ненависть к развитым странам — вот всё, что вынесли ВУЗовские совки из СССР.

Как нетрудно догадаться — презрительное отношение к студентам у ВУЗовских совков также пришло из СССР. Система совкового образования была построена по казарменному образцу — педагог был запуган и вздрючен начальством, но мог также почти законно издеваться над учениками — спуская пар и наслаждаясь этой мелкой властью над другими людьми. Институтские совки с огромным наслаждением заставляют студентов заниматься всяческими "производственными практиками", заставляя мыть окна в аудиториях, подметать полы и полоть клумбы возле здания ВУЗа, а за малейшее неподчинение грозят отчислением.

Чувство невероятной радости доставляет им также и власть над проживающими в общежитии иногородними студентами — за нежелание исполнять приказы ВУЗовские совки пугают выселением, наполняясь энергией действия от чувства страха студентов и от чувства собственной власти над другим человеком. При этом институтские совки очень бояться начальства и бояться остаться без "работы" (так как неспособны заработать самостоятельно и в случае увольнения будут нищенствовать) — поэтому ВУЗовские совки охотно исполняют приказы по фальсификациях на выборах и прочем подобном.

Институтские совки в России.

Рассказы о российских институтских совках я могу почерпнуть только из интернета — туда попадают обычно самые одиозные и яркие случаи. Судя по тому что доходит до интернета — российские ВУЗовские совки мало отличаются от наших и целиком и полностью попадают под описанный мной выше типаж.

ВУЗовские совки в России часто задействуются в так называемых каруселях — вбросах бюллетеней на выборах всевозможных уровней — от муниципальных до федеральных. Практически на каждых выборах удаётся заснять хотя бы одну такую "карусель", которая выгляди всегда одинаково — "наблюдатели" из числа ВУЗовских совкинь кучкуются вокруг урны для голосования как квочки вокруг цыплёнка при виде коршуна, а затем к ним походкой хромой утки подковыливает какая-нибудь пожилая баба, и словно мусор из ведра, вываливает в урну гору фальшивых бюллетеней, после чего с чувством выполненного долга гордо отковыливает за пределы кадра.

Второй важнейшей задачей институтских совков в России является "идеологическая обработка" молодёжи и создание из России этакого образа "осаждённого бастиона", окружённого со всех сторон вражескими х@хлами, бульб@шами, л@бусами и чюрк@ми, подстрекаемыми из-за океана пиндосами. Также российские институтские и школьные совки заставляют детей стучать на родителей и заниматься доносительством. Стоит хотя бы вспомнить недавний случай, когда некая совковая "комиссия по несовершеннолетним" стала угрожать жителям Самарской области отъёмом ребёнка из-за того, что в доме нет телевизора и он не знает, кто такой Чебурашка и кот Леопольд. Не хочешь наслаждаться нашими добрыми советскими мультиками и любить СССР? Будешь жить в детдоме. Страшная "ювенальная юстиция" при этом в загнивающей Гейропе, смотри не перепутай.

В общем, о российских институтских совках у меня какие-то такие впечатления, думаю что читатели из России в комментах ещё дополнят этот раздел.

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ВУЗовские совки в Беларуси.

К большому сожалению, ВУЗовских совков достаточно много осталось и у нас. Я сталкивался с ними все годы своей учёбы, а также во время различных подработок на старших курсах. В Беларуси в ВУЗах есть предмет "идеология" — никто толком не знает, что это такое, Конституция страны прямо запрещает любые "идеологические установки", но тем не менее, в ВУЗах есть такой предмет. Ведут "идеологию" чаще всего те самые ВУЗовские совки из всяких бывших советских отставников — однажды я присутствовал на лекции старого совка по фамилии Климович, который на серьёзных щщах нёс невероятный бред про "план Даллеса, с помощью которого хотят уничтожить СССР", а когда одна из студенток подняла руку и напомнила старому маразматику, что никакого СССР давно нет — он обвинил её в работе на американскую разведку.

Хватает ВУЗовских совков и среди обычных деканов, заведующих кафедрами или даже просто преподавателей, не связанных с "идеологией". Студентов во внеурочное время заставляют мыть окна и полы в ВУЗах, заниматься общей уборкой и чуть ли не делать ремонт собственными силами и за свои средства. И тут очень многое зависит от характера самого студента — лично я всегда посылал всех старающихся меня "запрячь" куда подальше и демонстративно уходил, сопровождаемый вскриками "пок-пок-пок, ко-ко-ко, мы тебя отчислим, мы тебя выгоним". Учился я хорошо, поводов для моего отчисления не было никаких — и все запугивающие вскрики ВУЗовских совков так и остались пустыми вскриками.

Но были и истории, когда студентов действительно удавалось запугать — лет 8 назад одну студентку Академии Искусств (где учился и я) в чисто совковой манере припрягли бесплатно расписывать подъезд какого-то "идеолога", причём сверх нормы, положенной "практикой". После вежливого отказа студентки ВУЗовские совки накинулись на неё всем кагалом, начав угрожать всевозможными карами. Как верно пишет сама студентка:

Но опять же, если ты живешь в общежитии, то будешь расписывать подъезд как миленький, никуда не денешься. Найдется мера воздействия на любого, найдутся эти „инициативные“ художники, найдутся „добровольцы“ в стройотряд. И всем это выгодно — и академии, и администрации района и нищим студентам, которые за 40$ расписывают целые этажи, хотя обычная расценка у художников 100$ метр.

Что интересно — после того, как студентка написала полный возмущения пост с вышепреведенной цитатой и справедливой критикой, ВУЗовские совки от неё не отстали, а напали с новой силой — в мастерскую заявились ВУЗовские совки в виде первого проректора и бездельника под названием "работник отдела по воспитательной работе с молодёжью", и сходу перешли в нападение — обвинив студентку, что она "мажет грязью Академию", прочитав лекцию о тяжёлом международном положении, рассказав сказки о бесплатном мороженом и заставив студентку извиниться.

В общем, как видите, в Беларуси ВУЗовских совков и совкизма осталось ещё очень и очень много.

Учительский совок в Украине.

Украинские ВУЗовские и школьные совки как типаж очень похожи на белорусских и российских, но в их действиях есть существенные отличия. К примеру, "каруселей" на выборах в Украине не существует с 2004 года, когда ватники пытались обманом посадить на трон туалетного шапкокрада Януковича, а после вскрытия советских "каруселей" с бюллетенями, Оранжевой Революции и пересчёта голосов оказалось, что победил Ющенко. После этого делать какие-то вбросы на выборах в Украине стало опасно, и ВУЗовские совки перестали этим заниматься, перейдя к тактике партизанской борьбы и саботажа.

Главной отличительной особенностью институтских совков в Украине является то, что как правило они ненавидят Украину как государство, считают её частью СССР/России и желают ей скорейшего уничтожения, желательно в результате военного поражения. О том, что в этом случае бомбы будут падать на головы самого ВУЗовского совка, живущего в Киеве, Виннице, Полтаве или Мариуполе — ВУЗовский совок и слышать не хочет, либо говорит ну что ж, такова цена нашей победы! Уезжать в Россию он при этом не спешит, предпочитая заброшенной и холодной российской глубинке тёплый, зелёный и благоустроенный Киев, к большому сожалению захваченный майданутыми х@хлами. Вот если бы всех украинцев депортировать в Сибирь — то тогда Киев стал бы вообще идеальным местом.

После победы в Украине Евромайдана ВУЗовские совки побаиваются в открытую хвалить совок, наталкиваясь на справедливую высмеивающую критику украинских студентов — но время от времени их распирает и начинает переть из-под крышки — вдруг в середине лекции они начинают неожиданно бубнить о том, какое в СССР было вкусное мороженое и как сладко спалось в грязном зацементированном ватнике на сеновале после очередной поездки на картошку. "А туман? А запах тайги?" — вызывающе спрашивает ВУЗовский совок, как бы агитируя украинских студентов ехать строить БАМ и пытаясь навязать тоску по прошлому.

Впрочем, в среде украинских студентов, большая часть из которых родились уже после распада СССР, такие речи не имеют никакого успеха, и они слушают ВУЗовского совка скорее в качестве забавного реликта давно умершей империи.

Такие дела.

А вы сталкивались с институтскими совками и вообще с проявлением совка в ВУЗах?

Расскажите в комментариях, интересно.

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