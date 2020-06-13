Старые матрасы и мебель советских времен, отсутствие лекарств и плата за госпитализацию. Как живет некогда самый мощный Институт пульмонологии в СССР, рассказала киевлянка и блогер Елена Зинькова, которая из-за болезни вынуждена была там лечиться.

Подробнее о реалиях учреждения читайте в материале OBOZREVATEL.

Пригласила Зеленского полежать на кровати

Зинькова попала в Институт пульмонологии Академии наук Украины случайно. Как она сама рассказывает, у нее обнаружили бактериальную пневмонию. Женщине было очень плохо, справиться с болезнью дома не смогла.

Елена Зинькова в больнице Скриншот видео

Первое, с чем столкнулась Елена, – это ПЦР-диагностика. "Без анализа на коронавирус в больницу теперь не кладут. Делать его пришлось за свой счет (2800 грн). Также за госпитализацию нужно было заплатить 1100 грн и купить в аптеке на первом этаже большой пакет со всем необходимым. В нем все, начиная от бахил. Стоит тысячу гривен", – отметила Зинькова.

Но больше всего киевлянку поразило состояние самого медучреждения. "Я живу немного другой жизнью и никогда раньше не попадала в государственные больницы. Несмотря на то, что тут, в принципе, неплохой ремонт, в палате на шесть человек есть душ и санузел, часть мебели еще помнит СССР. Деревянные кровати, старые, грязные матрасы, тумбочки, которым лет по 50. Мне еще повезло, досталась послеоперационная кровать, относительно современная, где можно поднять изголовье", – описывает ситуацию женщина.

Старая мебель в палате Facebook Елены Зиньковой

Старая мебель в палате Facebook Елены Зиньковой

Такое состояние больницы настолько удивило пациентку, что она обратилась к президенту Украины Владимиру Зеленскому.

"Я ему на страничке в Instagram написала: "Уважаемый президент, я слышала, что вы хотели заразиться коронавирусом. Предлагаю вам просто приехать в Институт пульмонологии. У меня тут есть свободная кровать, просто лягте на нее. Посмотрите, как народ лечится", – рассказала Елена.

Старый матрас Скриншот видео

Старые подушки Скриншот видео

"Такого супа действительно не ела"

Питание в больнице тоже ужасное. Однажды санитарки уговорили киевлянку сходить в столовую и пообедать. Одна из них сказала: "Леночка, покушайте, сегодня такой вкусный суп, вы такого не пробовали".

"Когда они насыпали, смотрю: там плавает пшено, ровно четыре стружечки морковки, две картошинки и два листика петрушки. А также жир. Поскольку я спортсменка, разбираюсь в питании, но это точно не подсолнечное масло и не навар от мяса, даже не знаю, что они туда кладут. Съела суп, а они спрашивают: "Ну как?". Отвечаю: "Действительно, я впервые поела такой суп", – вспоминает Елена.

На второе – котлета, которую нельзя было разрезать вилкой, и "советские рожки" серого цвета. "Не знаю, из чего они их делают, все слипшееся. А котлета напоминает мастырку у рыбаков", – говорит пациентка.

Facebook Елены Зиньковой

По словам киевлянки, ее фото в соцсети из института вызвали большой резонанс. Стали откликаться люди из разных уголков страны и рассказывать, что у них происходит с медициной.

"Написала девочка из Винницы. Она четвертые сутки находится в инфекционном отделении. На КТ уже увидели, что это ковидное воспаление легких, но ничем не лечат, потому что ждут результатов ПЦР-теста. "Лена, я не знаю, что мне делать, я умираю", – пишет незнакомый человек", – возмущается женщина.

За все платишь сам

Как выяснилось, Институт пульмонологии не принадлежит Министерству здравоохранения, а подчиняется Академии наук Украины, оттуда и финансируется. Точнее, совсем не финансируется.

"Я спрашиваю у медсестер: "Не может быть, чтобы не было лекарств". Мне отвечают, что их нет совсем. Два года сюда ничего не поступало. А в этом году им выделили физраствор. И все. За каждый шаг мне тут приходится платить. Бесплатно лечат только пациентов с туберкулезом, потому что по государственной программе борьбы с туберкулезом деньги все-таки выделяют. А если у тебя другие проблемы с легкими или бронхами, то все оплачиваешь сам", – поясняет Елена.

Например, кроме лекарств, нужно было приобрести даже пленку для рентгена. "Получаю от медсестры картоночку, на которой написано красной ручкой: "Купить в аптеке пленку, 1 шт". Спускаюсь в аптеку, плачу 110 грн, получаю талончик: "Оплачено". Возвращаюсь в отделение. У доктора спрашиваю: "Неужели вам пленку даже не выделяют?". Отвечает: "Ничего не выделяют". А такую систему с талончиками пояснил оптовой закупкой, чтобы больные с каждым кусочком пленки не бегали, а потом уже рассчитываются с аптекой", – описывает систему лечения в институте киевлянка.

Кровати в больнице Скриншот видео

А если у человека нет средств, то лечиться он просто не сможет. Елена рассказала, как стояла в очереди в поликлинике этого учреждения, а впереди был пожилой мужчина, у которого не было денег.

"Ему говорят: "У вас нет ПЦР-теста на ковид, поэтому принять не можем". Также не имел денег на госпитализацию. Достал 100 грн – все, что было. Этого хватило только на карточку. И он ушел", – отметила женщина.

Сами врачи тут получают зарплату 4,5 тысячи гривен. Если раньше медсестры, санитарки могли работать на 1,5 ставки, то теперь в институте просто нет пациентов – люди ждут из последних сил, у них нет денег, чтобы все оплачивать.

Медицинская реформа не касается этого учреждения, поскольку он подчиняется Академии наук. "Говорят, что Супрун подавали предложение взять к себе этот институт, но она не захотела связываться с туберкулезными больными. Я не понимаю, государство не выделяет денег на науку, но почему же не выделить на лечение больных? И как вообще медицинским заведением могут руководить академики и научные сотрудники?" – удивляется Елена.