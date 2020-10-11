Уже, честно говоря, надоело читать комментарии любителей СССР о том, что все годы существования Союза граждане этой страны жили богато и привольно, товаров в магазинах было вдоволь, а потом Союз распался и люди начали питаться по талонам, которые нормировали отпуск товаров в магазинах. В доказательство этой теории обычно приводят фотоснимки талонов 1992 года, торжествующе вскрикивая — "видите? Вот оно! только распался СССР, как тут же началось!".

На самом деле талоны 1992 года — это хвост огромной кометы, голова которой находится в 1917 году — потому что практически все годы существования СССР (с небольшими перерывами) существовали те или иные талоны. Талонные книжки начала девяностых это лишь малая часть этой системы — которая стати закончилась с началом в бывшем СССР нормальных реформ, и к 1993 (местами к 1994-му) от талонов/купонов не осталось и следов — правда, об этом фанаты СССР почему-то вспоминать не любят, пишет популярный белорусский блогер Максим Мирович в Facebook.

Итак, в сегодняшнем посте мы посмотрим, как СССР практически все годы своего существования жил по талонам. Заходите под кат, там интересно.

Откуда взялись талоны?

Для начала немного о том, что вообще такое талоны и откуда они взялись. Все годы существования СССР (за исключением короткого периода НЭПа) в этой стране была плановая экономика — это значит, что экономикой управляли бюрократы в ручном режиме. В советской экономике было множество и других проблем (вроде низкой производительности труда и незаинтересованности людей в его результатах), но в сегодняшнем посте нас интересует только это.

Как нетрудно догадаться — товаров в этой "плановой экономике" на всех не хватало, причем не хватало по разным причинам — в каких-то сферах было перепроизводство, но из-за отсутствия спроса или из-за проблем с логистикой товар лежал на складах, в других сферах был, наоборот, дефицит — из-за чего редко появляющиеся товары тут же сметались покупателями в двойном и тройном размере. Кстати, такая экономическая модель часто становилась предметом сатиры (когда это стало можно, уже в пост-сталинские годы) — ради интереса посмотрите советские киножурналы "Фитиль" 1960-80-х годов — они все сняты либо про приключения советских алкоголиков, либо про товарный дефицит и торговлю.

Для хотя бы какой-то регуляции спроса и предложения в такой изначально провальной системе, советское правительство решило заботиться о правах человека, открыть границы и создать свободную экономику ввести карточную систему. Советские карточки были неким аналогом денег, без которых нельзя было купить товары, и которые строго ограничивали нормы отпуска товаров в одни руки.

А теперь давайте посмотрим на советские карточки разных лет.

Советская жизнь по талонам.

02. Начнём, пожалуй, с тёплого и лампового 1918 года, когда половина страны лежала с брюшным тифом паровоз, что собирался остановиться в Коммуне, ещё только разводил свои пары. В квартире над профессором Преображенским Швондер уже затягивал свою песню про суровые годы, а граждане новоиспечённого советского государства увидели карточки.

Лист с этими карточками регулировал нормы отпуска керосина и мыла осенью 1918 года. Что интересно — текст набран ещё по правилам дореволюционной орфографии — с ятями, твёрдыми знаками на концах существительных мужского рода и буквой "i".

03. Тоже 1918 год, карточка на хлеб.

04. Вот примерно то же время, 1919 год, карточка-талон милостиво разрешает своему владельцу приобрести одну пару обуви. Выдана Народным комиссариатом продовольствия, отделом снабжения города Астрахани.

05. Ну ладно, скажете вы, в 1918-1919 годах шла так называемая "Гражданская война", но дальше-то должно было стать лучше? В двадцатые годы небось все магазины уже ломились от товаров и благ, что принесла Великая Октябрьская Социалистическая Революция? Нет, пока ещё не ломились — вот фото хлебно-продуктовой карточки 1920 года:

06. А это тоже продовольственная карточка 1920 года, но детская. Свёрстанная ещё с трогательными дореволюционными завитушками и шрифтами, и от этого, пожалуй, ещё более страшная.

07. Кстати, если вы думаете, что по этой карточке детям раздавали конфеты и самое вкусное в мире советское мороженое — то вы сильно ошибаетесь. Вот так выглядит её обратная сторона — практчески все ячейки занимает одно слово "хлеб".

08. Так, ладно! 1920 год недалеко ушел от 1918-го, но дальше-то уж точно стало лучше? Всех буржуев убили, выслали философов на параходе в загнивающую Америку, вот теперь-то потекут кисельные берега и молочные реки, да?

Нет. На фото — "заборная книжка МОСПО" 1928 года, на фото страница с талонами на хлеб. И это не где-нибудь в провинции, а в Москве — на одиннадцатом году "великой революции" страна регулировала продажу количества хлеба в одни руки.

09. А вот талоны 1925 года, так называемый "товарный ордер" — который по сути "разрешает" вам купить промышленных товаров на ту или иную сумму. Особенно смешно выглядит на рисунке домик с флагом и надписью "Ц.Р.К.". Так и хочется подписать — "бл*дский цирк огней не гасит".

10. Ладно, ладно, стопэ! Дальше ведь пришел к власти великий мелиоратор и языковед — ну при нём-то уже же точно стало хорошо? На фото — талоны мая 1933 года под названием "заборная карта". Все советские годы талоны маскировали под разными названиями, вроде "заборной карты", "товарного ордера" или даже "приглашения на покупку" или "карточки заказа" — что по было просто разным названием все тех же талонов, ведь на самом деле никто ничего не заказывали и никто никого никуда не приглашал — эти бумажки просто нормировали отпуск товаров в одни руки.

11. Что интересно — отпуск товаров ограничивался не только в госурадственных магазинах, но и на рынках. На фото — так называемые "базарные карточки", владелец которых имел право купить товара на 50 копеек.

12. Что ещё интересно — эта система постоянно давала сбои, и её приходилось регулировать в "ручном режиме". На фото — обратная сторона бланков с талонами тридцатых годов, их использовали как бланки для документоа по выдаче товаров гражданам "по приказу начальства". "Отпустить оди кило сахару за наличный расчет". "Выдать больному манной крупы 3 кг"...

13. Талоны военных лет. Ну, тут понятно — страна воюет, все дела. На снимнке ниже — карточка на мясо, рыбу, крупу и макаронные изделия, выданная на октябрь 1944 года.

14. Ну после войны-то точно стало лучше, талоны должны были пропасть? Нет, они тоже были, на фото — талоны на сахар 1950 года.

15. Может, хотя бы с промтоварами стало получше? На фото — талоны на промтовары, изданные во всё том же 1950-м году.

16. Талоны было пропали в шестидесятые годы, но уже в семидесятые стали снова возвращаться — при Брежневе начали снова вводиться талоны на мясо, сливочное масло и сахар, а позже — и на другие группы потребительских товаров.

17. Вот так выглядели талоны середины восьмидесятых годов — в то время талонами ограничиваласт продажа алкоголя, обуви и других товаров. Тут название "талон" замаскировано под термин "бланк-заказ".

18. А собственно вот это — уже талоны начала девяностых, о которых любят рассказывать фанаты СССР, не вдаваясь в подробности о том, что было до этого (на фото — белорусский вариант). А было, как видите, немало — талоны существовали практически все годы существования СССР за исключением небольших перерывов не более чем в 1-2 десятилетия.

Такие дела.

А вы помните, как вы жили в СССР по талонам?

Напишите в комментариях, интересно.