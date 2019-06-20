Советская мебель и красные ковры: родители Зеленского показали свое жилье

Журналисты побывали в квартире родителей президента Украины Владимира Зеленского в Кривом Роге Днепропетровской области.

Снимки, на которых видно, как живет чета, показало издание Tengrinews.kz. Александр и Римма Зеленские не любят дорогих вещей и отвергают все предложения сына переехать в Киев. (Чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Так, их четырехкомнатная квартира в старом советском доме оказалась скромной, но уютной. Интерьер состоит из советской мебели и немногочисленной техники. Везде преобладает любимый цвет мамы президента Украины – красный.

Римма и Александр Зеленские Tengrinews.kz

По словам отца главы государства, никто их с женой не охраняет, хотя такое предложение поступало от их сына. На вопрос, будет ли проводится в доме и в городе ремонт, Александр Зеленский ответил, что обновления нужны всей Украине, а только для них старания не требуются.

Он до сих пор продолжает работать профессором информатики в Криворожском экономическом институте.

По его словам, президент несколько раз звал родителей переехать в Киев, однако они отказались, как обычно отказываются от дорогих подарков.

"Воюют наши дети. Не хочется, понимаете? Мир нужен. Ну, когда он говорит "агрессор" про Россию, мне не нравится такое слово. Но я тонкостей не знаю, может, это так надо… Но он очень направлен на мир был, мировое разрешение. Это я знаю четко", — пояснил отец Зеленского.

Tengrinews.kz

Tengrinews.kz

Tengrinews.kz

Tengrinews.kz

Tengrinews.kz

Tengrinews.kz

Как сообщал OBOZREVATEL, родители Зеленского были против того, чтобы он баллотировался на пост главы государства. По их словам, он самостоятельно принял такое решение.

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