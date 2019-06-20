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Советская мебель и красные ковры: родители Зеленского показали свое жилье

9.2тЧитать материал на украинском

Журналисты побывали в квартире родителей президента Украины Владимира Зеленского в Кривом Роге Днепропетровской области.

Снимки, на которых видно, как живет чета, показало издание Tengrinews.kz. Александр и Римма Зеленские не любят дорогих вещей и отвергают все предложения сына переехать в Киев. (Чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Так, их четырехкомнатная квартира в старом советском доме оказалась скромной, но уютной. Интерьер состоит из советской мебели и немногочисленной техники. Везде преобладает любимый цвет мамы президента Украины – красный.

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Римма и Александр Зеленские

Римма и Александр Зеленские

Tengrinews.kz

По словам отца главы государства, никто их с женой не охраняет, хотя такое предложение поступало от их сына. На вопрос, будет ли проводится в доме и в городе ремонт, Александр Зеленский ответил, что обновления нужны всей Украине, а только для них старания не требуются.

Он до сих пор продолжает работать профессором информатики в Криворожском экономическом институте.

По его словам, президент несколько раз звал родителей переехать в Киев, однако они отказались, как обычно отказываются от дорогих подарков.

"Воюют наши дети. Не хочется, понимаете? Мир нужен. Ну, когда он говорит "агрессор" про Россию, мне не нравится такое слово. Но я тонкостей не знаю, может, это так надо… Но он очень направлен на мир был, мировое разрешение. Это я знаю четко", — пояснил отец Зеленского.

Советская мебель и красные ковры: родители Зеленского показали свое жилье

Tengrinews.kz

Советская мебель и красные ковры: родители Зеленского показали свое жилье

Tengrinews.kz

Советская мебель и красные ковры: родители Зеленского показали свое жилье

Tengrinews.kz

Советская мебель и красные ковры: родители Зеленского показали свое жилье

Tengrinews.kz

Советская мебель и красные ковры: родители Зеленского показали свое жилье

Tengrinews.kz

Советская мебель и красные ковры: родители Зеленского показали свое жилье

Tengrinews.kz

Как сообщал OBOZREVATEL, родители Зеленского были против того, чтобы он баллотировался на пост главы государства. По их словам, он самостоятельно принял такое решение.

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Персона
Владимир Зеленский
Место
УкраинаКривой Рог
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Marin Ella
Marin Ella
Слово "агрессор", тебе, гнида, не нравится? А как бы ты назвал немцев, сжигавших вас в концлагерях? Или ты бы Сталину сказать не стрелять, мол , мира хочу? Урод!
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Marin Ella
Marin Ella
стыдно должно быть сынку миллионеру ,хотя, что взять с быдла и хамла!
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Бегунов Юрий
Бегунов Юрий
Виявляється батько Зеленського, не вважає росію агресором (хоча, начебто розумна єврейська сім'я) - це тобто маємо препиздента с батьками сепаратистами...
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