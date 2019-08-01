Советник Зеленского рассказал, как будет работать русскоязычный канал Украины

Русскоязычный телевизионный канал, который планируют создать в Украине для борьбы с пропагандой, должен быть общим продуктом многих украинских СМИ.

Об этом в эфире "Радио Свобода" заявил советник президента Владимира Зеленского, новоизбранный депутат Верховной Рады Никита Потураев.

"Это должно быть сотрудничество частных медиа, государства, общественного вещателя, а также и так называемой гражданской журналистики, поскольку у нас не будет возможности получить достоверную информацию из Крыма, с оккупированных территорий. Мы можем получать достоверную информацию для тех же телевизионных новостей только через гражданскую журналистику", – отметил он.

Коллаж

Как подчеркнул советник украинского главы, такой телеканал будет работать в первую очередь на оккупированные территории и за границу.

"У нас есть отдельные проекты, направленные на оккупированные территории, мы их не должны потерять. Они в том числе и частные, ATR (крымскотатарский телеканал, финансируется с госбюджета. – Ред.) прекрасно вещает на Крым настолько, насколько может, его тоже глушат.

Но мы должны создать хотя бы один мощный канал иновещания, конечно, с дополнительным фокусом на оккупированные территории", – пояснил Потураев.

Никита Потураев Радио Свобода

Как писал OBOZREVATEL, ранее заместитель главы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко заявил о том, что в Украине создадут всемирный русскоязычный канал для усиления позиций страны в информационной войне с пропагандой.

"У нас разработан вариант запуска украинского русскоязычного канала, которым мы сможем покрывать русскоговорящее население по всему миру", – сообщил он.

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