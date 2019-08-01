Главная Новости
Мова Язык
Главная Блоги

/ Общество

Советник Зеленского рассказал, как будет работать русскоязычный канал Украины

942 Читать материал на украинском

Русскоязычный телевизионный канал, который планируют создать в Украине для борьбы с пропагандой, должен быть общим продуктом многих украинских СМИ.

Об этом в эфире "Радио Свобода" заявил советник президента Владимира Зеленского, новоизбранный депутат Верховной Рады Никита Потураев.

"Это должно быть сотрудничество частных медиа, государства, общественного вещателя, а также и так называемой гражданской журналистики, поскольку у нас не будет возможности получить достоверную информацию из Крыма, с оккупированных территорий. Мы можем получать достоверную информацию для тех же телевизионных новостей только через гражданскую журналистику", – отметил он.

Новости
"Надо вещать правду!" Историк поддержал всемирный русскоязычный канал Украины

Советник Зеленского рассказал, как будет работать русскоязычный канал Украины

Коллаж

Как подчеркнул советник украинского главы, такой телеканал будет работать в первую очередь на оккупированные территории и за границу.

"У нас есть отдельные проекты, направленные на оккупированные территории, мы их не должны потерять. Они в том числе и частные, ATR (крымскотатарский телеканал, финансируется с госбюджета. – Ред.) прекрасно вещает на Крым настолько, насколько может, его тоже глушат.

Но мы должны создать хотя бы один мощный канал иновещания, конечно, с дополнительным фокусом на оккупированные территории", – пояснил Потураев.

Никита Потураев

Никита Потураев

Радио Свобода

Как писал OBOZREVATEL, ранее заместитель главы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко заявил о том, что в Украине создадут всемирный русскоязычный канал для усиления позиций страны в информационной войне с пропагандой.

"У нас разработан вариант запуска украинского русскоязычного канала, которым мы сможем покрывать русскоговорящее население по всему миру", – сообщил он.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!

Читайте все новости по теме "Российско-украинский конфликт" на OBOZREVATEL.

Темы
Российско-украинский конфликт российская пропаганда
Персона
Никита Потураев
Место
Украина
Теги
СМИ пропаганда Россия
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
7
4
Смешно
1
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения

ads pixel