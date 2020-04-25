Советник Зеленского назвал ориентировочные сроки выхода Украины из карантина

Украина начнет выходить из карантина и восстанавливать экономику, как только пройдет пик заболеваемости коронавирусом COVID-19.

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Как заявил в эфире "Свободы слова Савика Шустера" советник президента Украины по экономическим вопросам Олег Устенко, ограничительные меры, которые "зажимают" экономику, будут продолжаться до тех пор, пока страна не поднимется на пик эпидемии (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Олег Устенко рассказал, когда Украина начнет выходить из карантина

"Как только страна оказывается на пике заболеваемости и идет снижение, начинаются ослабления. Не для того, чтобы обеспечить экономический рост, а чтобы вернуть Украину на тректорию восстановления", – отметил он.

При этом советник президента добавил, что экономика Украины, кроме карантина, страдает также от коррупционных явлений.

"По тем оценкам, которые есть у нас в Офисе президента, порядка $5-10 млрд в годовом исчислении распределяется по различным коррупционным каналам. В реальности речь идет о явном воровстве, которое крышуется разными политическими силами, замораживается представителями и крупного, и среднего бизнеса, иностранного бизнеса", – подчеркнул Устенко.

Как сообщалOBOZREVATEL, Кабинет министров Украины продлил действие карантинных мер из-за эпидемии коронавируса в стране до 11 мая. Выход из карантина поделят на 5 этапов.

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства опубликовало прогноз, согласно которому в Украине реальный размер (с учетом инфляции) средней зарплаты в 2020 году упадет на 13,9% и составит 11 079 грн.

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