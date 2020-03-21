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21 марта • обновлено в 22:06
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Соратник Шахова с сыном подцепили коронавирус: первые детали

4.7т
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У члена команды Сергея Шахова, который находится в больнице с коронавирусом, депутата Сергея Вельможного, также подозревают COVID-19.

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Как Шахов рассказал в прямом эфире на Facebook, предварительные результаты теста на коронавирус у Вельможного и его сына, положительные (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца).

"Также появились тревожные новости, что член моей команды Сергей Вельможный из сыном также попали в Александровскую больницу. Подтвердился вирус", – сказал Шахов.

Депутат Сергей Вельможный с сыном подцепили коронавирус

Депутат Сергей Вельможный с сыном подцепили коронавирус

Отметим, Вельможный был избран по 112 округу (Луганская область), член комитета по правовой политике. В прошлом созыве он был помощником Шахова и руководителем его благотворительного фонда.

Как сообщал OBOZREVATEL, нардеп от группы "Довіра" Сергей Шахов стал первым на Киевщине больным коронавирусом. Также заболела его жена.

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Автор
Глеб Иванов
Тема
Коронавирус
Персоны
Сергей Вельможный Сергей Шахов
Место
Украина
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