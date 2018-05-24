Уголовное расследование дела о сбитом малайзийском Боинге над Донбассом выполняет объединенная следственная группа под эгидой прокуратуры Нидерландов. При этом надо понимать простой момент, это расследование не должно было закончиться итоговым отчетом. Его не будет. Потому что это прокурорское расследование готовит обвинение для суда. Суд будет в Гааге, это уже решено. Страны, которые будут принимать участие в судебном процессе, включая Украину, уже модифицируют свое внутреннее уголовно-процессуальное законодательство, чтобы иметь возможность привлекать свидетелей и т.д. До того времени криминальное расследование не будет ничего публиковать. Обо всем мы узнаем уже на суде.

Другое дело, что Голландия – это открытая демократическая страна, родственники погибших хотят знать, что происходит. Поэтому следственная группа преследует две цели – это информирование о том, что им уже известно, и обращение к тем, кто может поделиться еще какой-то информацией. Периодически они проводят пресс-конференции. Первая была полтора года назад, сегодня была вторая.

Сегодня нам было представлено, что "Бук" был российским. По большему счету, ничего нового там и не было представлено. Все знают, что "Бук" был российским из состава 53-й зенитно-ракетной бригады, базирующейся в Курске. Мы знаем поименной состав этой бригады, кому она подчиняется и т.д. Важно то, что этот факт подтвердило следствие. Появился пресс-релиз на английском языке и анимационный видеоролик, на котором показан маршрут движения "Бука". На тайм-коде 2 мин 50 сек есть видео, которое нигде ранее не публиковалось. Это говорит о том, что следствие на самом деле владеет намного большей информацией, чем представляет нам.

Вопрос, почему это сделано сейчас. Возможно, я назову некую конспирологическую версию. Россия закончила строительство Крымского моста, а все технологии передавали для этого строительства 5 голландских фирм. Теперь в Голландии они попадают под официальное расследование за нарушение санкций против России. Но их заработок наверняка перекроет возможные штрафы. То есть, мост открыли, можно и отчет давать. Голландцы просто сильно зависят от торговых отношений с Россией. И возникает двоякая ситуация – с одной стороны, надо найти виновных и наказать их, а с другой – есть интересы бизнеса.

Но голландцы вцепились в это расследование зубами. Сколько еще будет этих следствий – посмотрим, но то, что конец неизбежен – это точно. Сегодня голландцы заявили об этом еще раз. Совершено преступление, погибло 298 человек, и голландцы будут работать до тех пор, пока вина не будет доказана. Кто виноват – они уже знают.

Любой суд или трибунал – это состязательная процедура. Есть обвинение, есть защита обвиняемых. А Россия ни на какое сотрудничество не идет. Она не будет выдавать ни свидетелей, ни улик, ничего. Будет лгать и прятаться. Поэтому процесс будет непростой. Потребуются годы, и есть примеры в истории. Но в итоге Россия вынуждена будет признать свою вину. Это будет политическим решением и не при нынешней российской власти.

До того времени ничего не произойдет. После решения суда, безусловно, будут последствия. Сами посудите, верховный главнокомандующий, чьи Вооруженные силы убили 298 человек, через 2-3 недели будет открывать Чемпионат мира по футболу. Это уже нонсенс. Но решения суда нет, и мы ничего не будем сделать. А вот когда будет доказана вина конкретных персоналий, - тут уже никуда не денешься. Будут другие санкции и другие решения и к России, и к ее руководству.