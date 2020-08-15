Одной из самых распространённых причин, по которой современные люди отказываются от личных свобод, желаний и целей, является так называемое "Зависимое расстройство личности".

На уровне подсознания, такие люди считают себя беспомощными и некомпетентными, а потому ищут "доброго опекуна", который предоставит им всё необходимое для счастливой жизни. Им как воздух необходим "сильный лидер", который всегда подскажет, что для них лучше, и, соответственно какой выбор необходимо для этого сделать.

Вообще важно подчеркнуть, что любое расстройство личности проявляется на трёх основных уровнях:

1) Мышление. 2) Доминирующие эмоциональные реакции. 3) Поведение.

Идём по порядку:

1) Мышление:

Здесь на первом месте стоит, как неадекватно заниженная личная самооценка, так и тотально завышенная (часто – абсолютно беспочвенно) оценка того, кого зависимый человек считает для себя безусловным авторитетом. Его ведущая автоматическая мысль: "Я полностью беспомощен, когда действую самостоятельно".

2) Доминирующие эмоциональные реакции: Страх – вот то главное чувство, которое испытывают зависимые люди, от одной только мысли, что их "опекун" уйдёт, или отвернётся от них, и им придётся все решения принимать самостоятельно. Это мгновенно вызовет у зависимой личности ощущения тревоги, полной беспомощности и обречённости.

3) Поведение:

Серьёзные трудности, либо (в особо тяжёлых случаях) полная неспособность к самостоятельным действиям и поступкам – выражается в сильной нерешительности, и чрезмерной осторожности. "Действуя без помощи компетентного человека и его сильной руки, я сам обязательно наломаю дров" – рассуждают они.

Обобщая и переводя проблему отдельной зависимой личности, на общие проблемы нашего социума, можно уверенно констатировать, что, к сожалению, многие люди старших поколений, и я здесь говорю о почти всех постсоветских странах, остаются уязвимыми, в своей неспособности взять всю ответственность на себя, не ожидая прямой помощи от государства. Но я вывожу за скобки, сегодняшнюю экстремальную ситуацию с COVID-19, при которой государство обязано помогать своим гражданам, лишь для того, чтобы поддержать их самостоятельность, а не подчеркнуть их зависимость!

Но так уж исторически сложилось, что на ментальном уровне, почти весь 20 век, ещё Советской Властью, в наших людях умышленно воспитывалась такая система социальных отношений, в которой человек как независимая личность, не интересовал никого. А вместо частной инициативы и личной ответственности, над всеми довлел строгий государственный контроль, при котором тогдашняя идеология постулировала что: только маршируя в светлое будущее, за "непогрешимым" и мудрым лидером мы, всем колхозом, увеличив надои с населения, обязательно сможем добиться наилучших результатов, которые и разделим поровну. Но если на этом сложном пути, очередной "Великий Вождь" нас покинет – "это будет просто катастрофа!" – уверяли нас, поэтому нам всем необходимо потуже затянуть пояса, стойко перенося все тяготы и лишения счастливой жизни.

А поскольку ещё одним обязательным элементом в психологической конструкции человека с "зависимым мышлением" является автоматическая мысль: "Чтобы "лидер" никогда нас не оставил, нам надо хорошо себя вести, и не портить с ним отношения!", то и сопротивление такому, "вождю" с его системой, в моменты, когда у него от всевластия совсем сносит крышу, проявляется, либо крайне слабо, либо отсутствует вовсе. Но времена постепенно меняются! И уже подросло новое поколение, в том числе и в братской Беларуси которое, несмотря на относительно молодой возраст, хочет и, что более важно – требует ПЕРЕМЕН, вместе со всей остальной страной. Они способны добиться этого! И, объединившись с людьми более старшего возраста, стать главной движущей силой, готовой к независимойжизни и ответственности, в первую очередь – перед собой. Ведь формирование полноценного Социального Общества – это всегда закалка характера, которая превращает людей из простого населения, в настоящих Граждан своей Страны. А потому завершая, свои рассуждения на данную тему, подчеркну, что любые изменения происходящие, как в обществе в целом, так и голове отдельной личности, всегда начинаются с нескольких решительных шагов, преодолевающих внутренний страх! Ведь, как пел Виктор Цой, которого мы так вспоминаем сегодня: "…Но всё что мне нужно – это несколько слов и место для шага вперёд". И я верю, что этот шаг будет сделан – в сторону свободы, и прочь от любой зависимости!

Хай жыве Беларусь!

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