Сотрясение и множественные травмы: стало известно о состоянии нардепа после ДТП

Народный депутат Украины от фракции "Самопоміч" Ирина Сысоенко получила сотрясение мозга и ушибы различных частей тела во время аварии 16 декабря.

О результатах анализов она рассказала в комментарии УНН, уточнив, что уже находится дома, а также некоторые детали ДТП.

"Утром была в больнице, мне сделали снимки головного мозга. Мне сейчас должны ставить диагноз, какая там степень сотрясения, и также у меня много ушибов и на лице, и на ногах. Я получила наибольшее количество травм. Слава богу, с ребенком и водителем все хорошо", – сказала Сысоенко.

Ирина Сысоенко Facebook

Она добавила, что в крови водителя, машина которого въехала в ее транспортное средство, алкоголь превышал допустимую норму в восемь раз.

"Водитель, въехавший в нас, был очень пьян. Он вышел из машины, когда приехали сотрудники полиции, то количество алкоголя в крови превышало в 8 раз допустимую норму и в документах, которые составили представители полиции, полностью подтверждена вина этого пьяного лица, которое находилось за рулем", – добавила Сысоенко.

Как сообщал OBOZREVATEL, Сысоенко вместе с сыном попала в ДТП, когда возвращалась с похорон бабушки. Авто в них влетело со встречной полосы, а от серьезных травм спасли вовремя сработавшие подушки безопасности.