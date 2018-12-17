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Сотрясение и множественные травмы: стало известно о состоянии нардепа после ДТП

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Народный депутат Украины от фракции "Самопоміч" Ирина Сысоенко получила сотрясение мозга и ушибы различных частей тела во время аварии 16 декабря.

О результатах анализов она рассказала в комментарии УНН, уточнив, что уже находится дома, а также некоторые детали ДТП.

"Утром была в больнице, мне сделали снимки головного мозга. Мне сейчас должны ставить диагноз, какая там степень сотрясения, и также у меня много ушибов и на лице, и на ногах. Я получила наибольшее количество травм. Слава богу, с ребенком и водителем все хорошо", – сказала Сысоенко.

Ирина Сысоенко

Ирина Сысоенко

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Она добавила, что в крови водителя, машина которого въехала в ее транспортное средство, алкоголь превышал допустимую норму в восемь раз.

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"Водитель, въехавший в нас, был очень пьян. Он вышел из машины, когда приехали сотрудники полиции, то количество алкоголя в крови превышало в 8 раз допустимую норму и в документах, которые составили представители полиции, полностью подтверждена вина этого пьяного лица, которое находилось за рулем", – добавила Сысоенко.

Сотрясение и множественные травмы: стало известно о состоянии нардепа после ДТП

Как сообщал OBOZREVATEL, Сысоенко вместе с сыном попала в ДТП, когда возвращалась с похорон бабушки. Авто в них влетело со встречной полосы, а от серьезных травм спасли вовремя сработавшие подушки безопасности.

Персона
Ирина Сысоенко
Место
Украина
Тег
ДТП
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