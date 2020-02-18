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19 февраля • обновлено в 01:58
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Сотрудница крематория рассказала о странностях на работе

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Родственники умершего присутствовали при кремации, чтобы убедиться, что никто не снимал драгоценности с тела.

Об этом и других странных случаях в интервью "Московскому комсомольцу" рассказала сотрудница крематория.

Женщина вспомнила случай, когда одному из родственников показалось, что из гроба доносятся посторонние звуки. Мужчина бросился к гробу и опрокинул его на пол. После этого инцидента в крематории ввели усиленные меры безопасности.

Крематорий

Крематорий

Иллюстрация

"Представляете, какой ужас и для персонала, и для родных? После того случая желающих понаблюдать просят пройти в специально оборудованную плотным стеклом комнату", – отметила она.

Также сотрудница крематория рассказала, что иногда родные не могли опознать умершего из-за грима. Из-за этого прямо перед церемонией родственники искали на теле шрамы или родинки, чтобы опознать тело.

Еще женщина поделилась случаем, когда бывшие жены прямо во время церемонии устраивали потасовку и выясняли отношения. Также был случай, когда родственники через суд определяли, кому достанется прах умершего.

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Автор
Тимур Григоренко
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