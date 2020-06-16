У сотрудника Совета нацбезопасности Украины подтвердили COVID-19: он контактировал с коллегами
У сотрудника аппарата Совета национальной безопасности и обороны Украины подтвердили COVID-19.
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Об этом в комментарии изданию "Зеркало недели" сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов. Подчеркивается, что ведомство из-за случая инфицирования перешло в онлайн-режим работы.
Данилов не назвал конкретного имени, однако уточнил, что речь идет о работнике Ситуационного центра СНБО, который располагается на улице Петра Болобачана, а не в Офисе президента на Банковой.
"Действительно, один из сотрудников Ситуационного центра СНБО получил положительный результат теста. Состояние сотрудника удовлетворительное. Проводится, как положено в таких случаях, эпидемиологическое расследование, устанавливаются контактные лица", – рассказал он.
Согласно словам Данилова, с инфицированным сотрудником контактировали коллеги.
"Мы все, у кого был контакт с больным коллегой, сдали тесты и ждем результат. Понятно, что, не дожидаясь его, мы ограничили общение, контакты, перейдя в онлайн-режим", – добавил секретарь СНБО.
Как сообщал OBOZREVATEL:
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О том, что у Зеленской диагностирован коронавирус, 12 июня сообщил Офис президента Украины. Там заверили, что первая леди чувствует себя хорошо и не имеет никаких симптомов болезни.
Остальные члены ее семьи, включая президента Владимира Зеленского и детей, также сдали тесты на CОVID-19. Они показали негативный результат.
Первая леди перед тем, как у нее диагностировали коронавирус, успела провести несколько официальных встреч.
Ранее Зеленский признался, что хотел специально заразиться коронавирусом. Так он хотел поддержать людей, чтобы им было легче.