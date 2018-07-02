Сотни украинских туристов застряли в Тунисе: стала известна дата их возвращения

В Украину сегодня, 2 июля, вернутся 850 украинских туристов, которые не могли вылететь из Туниса на протяжении нескольких дней.

Авиаперевозчик Bravo Airway, который отказался перевозить пассажиров, обвинил в причинах этого туроператора Oasis. Такую информацию сообщили на официальном сайте Bravo.

В компании заявили, что туроператор около двух лет не выполнял финансовые обязательства и наращивал перед ними долг. Его сумма по состоянию на 27 июня достигла 25 миллионов гривен, и поэтому они решили отменить рейсы.

"Украинские туристы оказались заложниками ситуации, которая произошла по вине недобросовестных действий оператора. Руководство авиакомпании проконсультировалось с Министерством инфраструктуры, МИД и Минэкономики и решило выполнить пять гуманитарных рейсов", ― сообщили в Bravo.

bravoairways.com.ua

Три перелета будет совершено в Киев и два во Львов. Точное их расписание пока неизвестно. На странице Bravo в Facebook, отметили, что эти перелеты уже выполняются.

Как писал OBOZREVATEL, рейсы авиакомпании Bravo из Киева также переносятся и отменяются.