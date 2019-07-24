"Сотни тысяч прошли войну!" Цимбалюк ярко осадил россиян в прямом эфире

Россияне должны забыть о тезисе про "братские народы" после того, как оккупировали часть территории Украины.

С таким посылом к народу страны-агрессора обратился украинский журналист Роман Цимбалюк в эфире радиостанции "Эхо Москвы" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Он заверил оккупантов в том, что ничто, включая бредовые инициативы пропагандистов с телемостами, уже не сможет изменить тональность украинско-российского диалога.

Роман Цимбалюк Скриншот видео

"Я часто слышу, что мы вроде какие-то "братья" там или "родственники". Но что же мы за "родственники", если вы оккупировали часть нашей страны? И этот вопрос, независимо от того, кто будет при власти в Украине, он будет всегда актуален. Слушайте, у нас же все по-настоящему. У нас сотни тысяч людей прошли через войну! И вы думаете, все может измениться потому, что по "Россия 1" показали телемост "Нам надо поговорить" и провели разбор советских художественных и документальных фильмов? Я что-то сомневаюсь, что это как-то повлияет", – ярко выразил свое мнение Цимбалюк.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Цимбалюк устроил бурную дискуссию с ведущей "Эха Москвы". Журналист дал ей понять, что ни одна цивилизованная страна в мире не сомневается в том, что Россия должна нести ответственность за свои военные преступления в Украине.

Также Цимбалюк взорвал российское телевидение мощным выступлением. Он дал понять российским оккупантам, что им не на что рассчитывать в войне против Украины, поскольку наша страна не сдастся агрессору. Следовательно, Путин не имеет никаких шансов на политическую победу в Украине.

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