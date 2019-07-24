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"Сотни тысяч прошли войну!" Цимбалюк ярко осадил россиян в прямом эфире

10.6т Читать материал на украинском

Россияне должны забыть о тезисе про "братские народы" после того, как оккупировали часть территории Украины.

С таким посылом к народу страны-агрессора обратился украинский журналист Роман Цимбалюк в эфире радиостанции "Эхо Москвы" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Он заверил оккупантов в том, что ничто, включая бредовые инициативы пропагандистов с телемостами, уже не сможет изменить тональность украинско-российского диалога.

Роман Цимбалюк

Роман Цимбалюк

Скриншот видео

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"Я часто слышу, что мы вроде какие-то "братья" там или "родственники". Но что же мы за "родственники", если вы оккупировали часть нашей страны? И этот вопрос, независимо от того, кто будет при власти в Украине, он будет всегда актуален. Слушайте, у нас же все по-настоящему. У нас сотни тысяч людей прошли через войну! И вы думаете, все может измениться потому, что по "Россия 1" показали телемост "Нам надо поговорить" и провели разбор советских художественных и документальных фильмов? Я что-то сомневаюсь, что это как-то повлияет", – ярко выразил свое мнение Цимбалюк.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Цимбалюк устроил бурную дискуссию с ведущей "Эха Москвы". Журналист дал ей понять, что ни одна цивилизованная страна в мире не сомневается в том, что Россия должна нести ответственность за свои военные преступления в Украине.

Также Цимбалюк взорвал российское телевидение мощным выступлением. Он дал понять российским оккупантам, что им не на что рассчитывать в войне против Украины, поскольку наша страна не сдастся агрессору. Следовательно, Путин не имеет никаких шансов на политическую победу в Украине.

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Темы
российская пропаганда Российско-украинский конфликт Война на Донбассе
Персона
Роман Цимбалюк
Место
Украина
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Dell Alex
Dell Alex
Ну, судя по тому, как всполошились северные соседи в комментах - вопрос для них болезненный ))
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Карпов Стас
Карпов Стас
"Цимбалюк взорвал... Осадил... ". Его маниакальный бред, повторяющиеся уже шестой год никто из здравомыслящих людей не воспринимает
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Кризский Игорь
Кризский Игорь
Карпов Стас, Ну так минет застрочи москалям и на колени перед ними стань. Они же тебе хозяева в украинском Крыму. Раб смердящий, именно из-за таких сволочей, как ты и погибли лучшие сыны Украины. Гори в аду, чорт нечестивый.
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Dell Alex
Dell Alex
Карпов Стас, Ну, чтобы тебе было понятнее - упрощу. Скажем так - на том же пляже когда-то сидели и наслаждались немцы )))
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Питон Каа
Питон Каа
Ой ну и что такого, что родственники и братья оккупировали часть территории. Все так живут. Мои родственники тоже оккупировали часть моего дома, и один из них - мой брат. И что? А тем кто не согласен так жить - придется искать себе новый дом.
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Кризский Игорь
Кризский Игорь
Питон Каа, Вот потому мы с москалями не братья и никогда ими не были. У нас братья друг за друга и один одному помагают, а не делят имущество одного, а того хуже, как у вас аккупантов, захватывают у братьев. Хан Батый вам брат с его отцом Чингисханом, настоящие братья.
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Dell Alex
Dell Alex
Питон Каа, вот ты понимаешь, что своими словами ты наглядно показал свою моральную неполноценность? Ты реально считаешь, что если твой брат силой отнял у тебя часть твоей жилплощпди - это нормально... Н-да... "Никогда мы не будем братьями" (с)
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