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21 мая • обновлено в 04:51
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Светлана Гудкова
Светлана Гудкова
Журналист Все статьи автора

Сотни тысяч больных в Украине могут умереть из-за дефицита лекарств

  • Волонтеры обвиняют Минздрав в торможении госзакупок лекарств, необходимых для тяжелобольных пациентов

  • Уже в сентябре больные раком, вирусным гепатитом С, пациенты с ВИЧ/СПИД и другие могут столкнуться с дефицитом необходимых препаратов

  • В министерстве уверяют, что ситуация находится под контролем, без лекарств никто не останется

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Волонтерские организации забили тревогу из-за торможения закупки лекарств за государственные средства для тяжелобольных. Уже с сентября онкобольные, пациенты с гепатитом "С", ВИЧ/СПИД и другие останутся без жизненно необходимых препаратов.

В Минздраве уверяют, что ситуация с госзакупками лекарств под контролем, и в текущем году проблем не допустят. Что происходит – читайте на OBOZREVATEL.

Сотни тысяч людей под угрозой смерти

Одним из первых, кто обратил внимание на ужасную ситуацию с закупкой медпрепаратов, стал директор госпредприятия "Медицинские закупки Украины" (МЗ) Арсен Жумадилов. Именно он в начале мая сообщил, что его предприятие планировало запуск закупок уже в марте, но до сих пор процесс так и не начался.

Проблема с отсрочкой этого процесса заключается в том, что в нынешнем году необходимые лекарства просто не успеют прибыть в Украину. Ведь процесс, согласно действующему закону о государственных закупках, продлится ориентировочно два месяца, а производство лекарственных средств – в среднем от четырех до шести месяцев.

Таблетки

Таблетки

pixabay

Таким образом, даже если процесс запустят в ближайшие дни, в лучшем случае ориентировочный срок поставки приходится на ноябрь-декабрь этого года, или даже на январь-февраль 2021 года.

По словам Жумадилова, уже осенью тяжелобольные почувствуют дефицит лекарственных средств.

"Средства есть, но из-за жадности, халатности, а может просто непрофессионализма власти они могут пропасть. Ценой жизни тысяч украинцев"

К решению проблемы подключилась и известная украинская журналистка и телеведущая Янина Соколова, которая сама недавно поборола рак и создала проект "Я Нина", призванный помогать пациентам с онкологическими заболеваниями.

На своей странице в Facebook она отметила, что из-за халатности власти сотни тысяч пациентов в Украине могут просто умереть.

"Благодаря активной и настойчивой многолетней работе многочисленных пациентских организаций, государство на 2020 год заложило рекордную сумму бюджета на программы госзакупок медикаментов – 10 млрд грн. Эти средства есть, но из-за жадности, халатности, а может просто непрофессионализма власти они могут пропасть. Ценой жизни тысяч украинцев", – пишет журналистка.

Янина обратилась к правительству и президенту Владимиру Зеленскому с требованием немедленно вмешаться в процесс и обратиться за помощью к международным гуманитарным организациям.

Кроме проблемы с закупкой лекарств, волонтеры обращают внимание и на опасность приостановления медицинской реформы. Участница сообщества взаимопомощи онкопациенток "Афина. Женщины против рака" Нина Резниченко отмечает, что из-за этого тысячи онкобольных в ближайшее время не смогут себе позволить вовремя проходить контрольные обследования.

Нина вспоминает, как в 2014 году проходила лечение рака молочной железы с метастазами в лимфоузлах. По ее словам, в то время в Национальном институте рака и Киевском онкоцентре не было никаких лекарств, все должны были покупать зсами.

Только в 2017 году ситуация несколько улучшилась: "Часть лекарств появились в онкоцентре, и два года я получала гормонотерапию бесплатно. Это очень облегчило мою жизнь, ведь инвалидность с меня сняли, пенсию забрали, сказали "здоровая", тогда как работать из-за многочисленных побочных эффектов гормонотерапии и сопутствующих расстройств здоровья я не могу. Как не могу позволить себе дорогостоящие контрольные обследования, анализы, взносы и другие платежи, которые остались неизменными", – пишет Резниченко.

Приостановление второго этапа медреформы сильно ударит по онкобольным

Приостановление второго этапа медреформы сильно ударит по онкобольным

pixabay

Онкобольные пациенты ждали второй этап медреформы, который должен был начаться с 1 апреля, и позволил бы профинансировать Киевский городской клинический онкологический центр на сумму более 212 млрд гривен, что в два с половиной раза больше, чем в прошлом году.

Это бы помогло сохранить возможность для пациентов лечиться бесплатно или же за небольшие дополнительные средства. Но теперь это становится невозможным.

"Это реально будет страшнее, чем COVID-19"

"Наше сообщество насчитывает более 5100 женщин. И мы очень волнуемся, сможем ли позволить себе в ближайшем будущем вовремя проходить контрольные обследования. На сегодня приходится почти за все платить, поэтому пациенты выбирают только те исследования, на которые у них хватает средств. Многие же вообще отказывается после лечения от контрольных обследований", – написала Нина.

В общественной организации "Пациенты Украины" также бьют тревогу, ведь по их подсчетам в стране от одного до полутора миллионов пациентов, которые должны получать жизненно необходимое лечение.

"Нас ждет ужасная осень с перерывами в лечении. На самом деле это можно приравнять к гуманитарной катастрофе, если у тебя в стране люди с гемофилией, у которых может в любой момент развиться кровотечение, а остановить его будет нечем. Люди с ВИЧ/СПИД – им нужно почасово принимать таблетки. Онкобольные – им необходима химиотерапия, которая также закупается государством. Это реально будет страшнее, чем COVID-19", – сообщила в комментарии OBOZREVATEL исполнительный директор фонда "Пациенты Украины" Инна Иваненко.

Она рассказала, что в этом году в госбюджете заложена рекордная сумма на закупку лекарств в 10 млрд грн, но по непонятным обстоятельствам Украина оказалась в ситуации, "когда денег в кармане полно, а лекарств нет".

"Как вариант мы предлагаем срочно обратиться в Глобальный фонд по борьбе с ВИЧ/СПИД, туберкулезом и малярией, к другим фондам, которые имеют представительства в Украине и могут быстро закупить лекарства, чтобы закрыть эту дыру, которая у нас будет осенью. Других вариантов мы пока не видим", – объясняет Иваненко.

Минздрав контролирует ситуацию

На одном из брифингов министр здравоохранения Максим Степанов отреагировал на обвинения в сторону ведомства по затягиванию процесса закупки необходимых лекарств. Как он сообщил, 6 мая Кабмин принял постановление, регулирующее перечень лекарств, которые закупаются за средства государственного бюджета.

"Страна будет с лекарственными средствами, которые нужны нашим пациентам"

В частности, он отметил, что никаких перебоев в снабжении препаратов в текущем году не будет, так как сейчас происходит поставка лекарств за средства, которые были переведены в 2018 и 2019 годах.

"Обеспечение лекарственными средствами в 2020 году происходит именно за счет тех средств. Такие условия контракта были подписаны теми людьми, которые работали в тот период в Министерстве здравоохранения", – сообщил министр.

В общественной организации "Пациенты Украины" OBOZREVATEL подтвердили эту информацию, однако объясняют, что сейчас эти препараты поставляются исключительно из-за экономии международных организаций.

"Да, это действительно так. Кроме государства, за бюджетные средства закупками занимаются и международные организации, которые делают это более эффективно. Они экономят средства, и именно за них мы сейчас получаем лекарства. Но лекарства в сентябре закончатся с учетом этих поставок, поэтому дыра в лечении все равно образуется", – сообщила Иваненко.

В Минздраве же считают заявления общественных организаций манипулятивными, ведь обвинения в сторону Максима Степанова не имеют под собой никаких оснований. Как сообщили в комментарии OBOZREVATEL в пресс-служба ведомства, заняв должность в апреле, министр сразу включился в вопрос госзакупок лекарств. Однако соответствующие решения должны были приниматься в феврале-марте, когда министерство возглавляли Зоряна Скалецкая и Илья Емец.

Максим Степанов

Максим Степанов

"Слово и дело"

"Документы для закупки лекарственных средств, которые мы начали оформлять с апреля, нужно было сделать еще в первом квартале. Мы сразу включились в работу: разработали нормативную базу и утвердили перечень лекарственных средств на заседании Кабинета министров. Нам еще нужно принять ряд документов, которые сейчас заканчивают свое прохождение. И сразу начнем закупку за счет 2020 года. Страна будет с лекарственными средствами, которые нужны нашим пациентам", – заявил Степанов.

"Мы управляем ситуацией обеспеченности наших граждан лекарственными средствами в 2020-м и 2021 годах", – резюмировал глава Минздрава.

Пока же в министерстве обсуждают сроки, когда медпрепараты будут поставлены в Украину, и надеются, что это произойдет как можно быстрее.

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Автор
Светлана Гудкова Светлана Гудкова
Тема
Эксклюзив
Место
Украина
Теги
Министерство здравоохранения лекарства
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