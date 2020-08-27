Сотни хасидов застряли в аэропортах Украины

Граждан Израиля, которые собирались в Умань на празднование Рош ха-Шана, заблокировали в аэропортах Киева, Одессы и Запорожья и не впускают в страну.

Об этом сообщила Страна в Telegram со ссылкой на Международный благотворительный фонде имени Рабби Нахмана. Люди с 3:00 ночи вынуждены ночевать в аэропорту и спать на полу.

"Сегодня ночью украинские пограничники в аэропорту Киева без объяснений задержали около 70 граждан Израиля, которых допрашивали в течение нескольких часов. Такая же ситуация и в аэропортах Запорожье и Одессі.

Среди задержанных есть женщины с младенцами. Все время они находятся без еды и воды, один ребенок потерял сознание. Они – паломники-хасиды, которые направлялись в Умань.

Большинство из них теперь планируют подавать иски в Европейский суд по правам человека", – заявили в Фонде.

Сотни хасидов не выпускают из аэропортов (Telegram Pavlovsky news)

Также подтвердил информацию о сотнях хасидов, которые застряли в украинских аэропортах Telegram-канал Pavlovsky news. Ссылаясь на данные Госпогранслужбы, он сообщил, что ожидается прибытие еще тысяч хасидов.

Хасидов держат в аэропортах Киева, Одессы и Запорожья (Telegram Политика Страны)

Ожидается прибытие еще тысяч хасидов (Telegram Pavlovsky news)

Как сообщал OBOZREVATEL, глава израильского "коронавирусного центра", профессор Рони Гамзу призвал президента Украины Владимира Зеленского запретить паломничество хасидов в Умань на Рош ха-Шана, который в 2020 году отмечается с 18 по 20 сентября.

Государственная комиссия ТЭБ и ЧС примет решение о запрете проведения массовых мероприятий в Умани во время празднования Рош ха-Шана. Об этом во время заседания Кабмина 26 августа заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Кабинет министров Украины закрыл до конца сентября въезд в страну иностранцам, кроме тех, кто имеет документы на проживание, и ряда других категорий. Запрет будет действовать, начиная с 00:00 29 августа и по 00:00 28 сентября 2020 года.