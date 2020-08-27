Сотни хасидов застряли в аэропортах Украины
Граждан Израиля, которые собирались в Умань на празднование Рош ха-Шана, заблокировали в аэропортах Киева, Одессы и Запорожья и не впускают в страну.
Об этом сообщила Страна в Telegram со ссылкой на Международный благотворительный фонде имени Рабби Нахмана. Люди с 3:00 ночи вынуждены ночевать в аэропорту и спать на полу.
"Сегодня ночью украинские пограничники в аэропорту Киева без объяснений задержали около 70 граждан Израиля, которых допрашивали в течение нескольких часов. Такая же ситуация и в аэропортах Запорожье и Одессі.
Среди задержанных есть женщины с младенцами. Все время они находятся без еды и воды, один ребенок потерял сознание. Они – паломники-хасиды, которые направлялись в Умань.
Большинство из них теперь планируют подавать иски в Европейский суд по правам человека", – заявили в Фонде.
Также подтвердил информацию о сотнях хасидов, которые застряли в украинских аэропортах Telegram-канал Pavlovsky news. Ссылаясь на данные Госпогранслужбы, он сообщил, что ожидается прибытие еще тысяч хасидов.
Как сообщал OBOZREVATEL, глава израильского "коронавирусного центра", профессор Рони Гамзу призвал президента Украины Владимира Зеленского запретить паломничество хасидов в Умань на Рош ха-Шана, который в 2020 году отмечается с 18 по 20 сентября.
Государственная комиссия ТЭБ и ЧС примет решение о запрете проведения массовых мероприятий в Умани во время празднования Рош ха-Шана. Об этом во время заседания Кабмина 26 августа заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
Кабинет министров Украины закрыл до конца сентября въезд в страну иностранцам, кроме тех, кто имеет документы на проживание, и ряда других категорий. Запрет будет действовать, начиная с 00:00 29 августа и по 00:00 28 сентября 2020 года.