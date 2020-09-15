Сотни хасидов заблокировали дорогу на границе с Беларусью, Украина стянула военную технику. Видео

Алексей Титофф Общество 16:59, 15.09.2020 Обновлено: 17:39, 15.09.2020

Состоянием на 16:30 вторника, 15 сентября, на украинско-белорусской границе остается напряженная ситуация из-за наплыва большого количества хасидов-паломников.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы, опубликовав соответствующее видео.

На записи показано, что несколько сотен человек заблокировали дорогу на нейтральной зоне между границами Украины и Беларуси. Из-за этого со стороны белорусского пункта пропуска образовалась огромная очередь из грузовиков.

Хасиды-паломники на границе с Беларусью
Госпогранслужба Украины
Ситуация с хасидами на границе
Госпогранслужба Украины

К тому же хасиды ведут себя очень шумно. Паломники исполняли народные песни и пляски перед кордоном украинской Нацгвардии на границе с Беларусью.

Для обеспечения порядка стянули дополнительные силы украинских пограничников, которые перекрыли дорогу военной техникой.

Напомним, что Украина стянула на границу с Беларусью резервы Государственной пограничной службы, а также подразделения Национальной полиции, Национальной гвардии и Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Как сообщал OBOZREVATEL, Украина обратилась к Беларуси из-за ситуации с хасидами на границе.

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