Сорвал штурм террористов: военный фельдшер совершил подвиг на Донбассе

В Луганской области террористы осуществили минометный обстрел одного из опорных пунктов Операции объединенных сил вблизи Станицы Луганской.

Как сообщает пресс-служба ООС в Facebook, в ночь на 6 июня террористы пытались под прикрытием плотного огня захватить позиции украинских военных.

"Военный фельдшер прапорщик Чезар Никифореску, который находился на боевом дежурстве наблюдателем, занял место пулеметчика и открыл прицельный огонь. Тем временем, диверсионно-разведывательная группа противника начала обстрел позиции ротного опорного пункта с фланга, пытаясь его захватить", - сказано в сообщении.

В ответ на это Никифореску мгновенно перенес огонь в сторону ДРГ террористов. Таким образом он заставил их отступить.

Отмечается, что во время боя военный фельдшер лично уничтожил огневую точку противника и несколько боевиков.

Таким образом ему удалось не допустить попытки продвижения противника в сторону украинских позиций.

Как сообщал OBOZREVATEL, 5 июня на Донбассе завязались интенсивные бои, в результате которых террористы понесли потери.