Сорочинскую ярмарку впервые за всю ее историю отменили
Традиционная Сорочинская ярмарка в Полтавской области, проведение которой планировали с 18 по 23 августа, не состоится из-за пандемии COVID-19.
Об этом сообщили организаторы национальной Сорочинской ярмарки в Facebook. Такое решение приняли впервые за историю существования мероприятия.
"Нами принято решение о не проведении Сорочинской ярмарки именно в селе Великие Сорочинцы Миргородского района Полтавской области", – сказано в сообщении.
Свое решение организаторы мероприятия объяснили тем, что не хотят подвергать потенциальной опасности тех, кто любит ярмарку и приезжает на нее. Кроме того, проведение гуляний может испортить имидж ярмарки.
"К тому же, мы не позволим отдельным деструктивным силам, которые начали сбор подписей против проведения ярмарки и планируют повторение событий "новосанжарского синдрома" в селе Большие Сорочинцы, навредить имиджу мероприятия, у которого многовековая история и которое наше общество готовит и проводит с 1999 года. Мы не можем допустить любых проявлений пренебрежения к нашим участникам и гостям, которые два десятка лет поддерживали нас, посещали ярмарку, принимали в ней участие – тем самым сплачивали Украину вокруг ее истории, культуры и традиций. Любим и очень благодарны, но не можем иначе", – отметили организаторы.
Как сообщал OBOZREVATEL, первый заместитель председателя Полтавской ОГА Дмитрий Лунин заявил, что проведение Сорочинской ярмарки несет большую угрозу здоровью жителей региона.