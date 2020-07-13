Сорочинскую ярмарку впервые за всю ее историю отменили

Организаторы Сорочинской ярмарки заявили о том, что не хотят подвергать опасности людей. Facebook Сорочинской ярмарки

Традиционная Сорочинская ярмарка в Полтавской области, проведение которой планировали с 18 по 23 августа, не состоится из-за пандемии COVID-19.

Об этом сообщили организаторы национальной Сорочинской ярмарки в Facebook. Такое решение приняли впервые за историю существования мероприятия.

"Нами принято решение о не проведении Сорочинской ярмарки именно в селе Великие Сорочинцы Миргородского района Полтавской области", – сказано в сообщении.

Свое решение организаторы мероприятия объяснили тем, что не хотят подвергать потенциальной опасности тех, кто любит ярмарку и приезжает на нее. Кроме того, проведение гуляний может испортить имидж ярмарки.

"К тому же, мы не позволим отдельным деструктивным силам, которые начали сбор подписей против проведения ярмарки и планируют повторение событий "новосанжарского синдрома" в селе Большие Сорочинцы, навредить имиджу мероприятия, у которого многовековая история и которое наше общество готовит и проводит с 1999 года. Мы не можем допустить любых проявлений пренебрежения к нашим участникам и гостям, которые два десятка лет поддерживали нас, посещали ярмарку, принимали в ней участие – тем самым сплачивали Украину вокруг ее истории, культуры и традиций. Любим и очень благодарны, но не можем иначе", – отметили организаторы.

Сорочинскую ярмарку отменили впервые за всю историю ее существования (Facebook Сорочинской ярмарки)

Как сообщал OBOZREVATEL, первый заместитель председателя Полтавской ОГА Дмитрий Лунин заявил, что проведение Сорочинской ярмарки несет большую угрозу здоровью жителей региона.