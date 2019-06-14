Соратник Медведчука купил украинский телеканал: подробности

Политик Тарас Козак, который баллотируется в Верховную Раду Украины от партии Виктора Медведчука "Оппозиционная платформа – За жизнь", стал владельцем телеканала Zik.

Об этом сообщает 112.ua. Информацию о смене собственника телеканала также подтверждают данные в Едином госреестре юридических лиц.

"Козак стал новым и единоличным владельцем телевизионных вещателей телеканала Zik – компаний "Мост ТВ" и ТРК "Новые коммуникации". Таким образом, в медиаактиве Козака теперь три канала: "112 Украина", NewsOne и Zik", – сказано в сообщении.

Тарас Козак Зеркало недели

Скрин госреестра

На базе данных каналов политик создал медиахолдинг "Новости", генпродюсером которого назначен Алексей Семенов, который 3 июня ушел с телеканала "Прямый".

Семенов как генпродюсер ранее запускал "112 Украина", NewsOne и "Прямый". Теперь он будет работать над концепцией перезапуска Zik.

Алексей Семенов Детектор медиа

"Украинский телезритель глубоко политизирован, требовательный зритель. Зритель, к которому необходимо относиться с большим уважением. Для меня приобретение телеканала Zik – это осмысленный и прагматичный шаг", – прокомментировал покупку Козак.

"Информационное вещание в Украине на сегодня опережает многие мировые крупные каналы по своей мобильности, интересу аудитории, изображению. Получив Zik, я смогу построить крупнейшую сеть информационных вещателей, которая с точки зрения ресурсов делает их менее затратными и в тот же момент создает их большую капитализацию как актива", – добавил он.

Напомним, Козак является 10-м в списке партии "Оппозиционная платформа – За жизнь". Ранее политик был заместителем Медведчука в ОО "Центр Правового Государства".

Как писал OBOZREVATEL, недавно украинский журналист и телеведущий Дмитрий Гордон сообщил, что прекращает свое сотрудничество с телеканалом "112 Украина". Также об уходе объявила его жена Алеся Бацман.

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