На Майдане в День Независимости произошло соприкосновение двух миров. Украины реальной, и Украины телевизионной. Украина реальная, воевавшая, делавшая революцию, потом пошедшая на фронт, вязавшая масксети, отдававшая зарплату, возившая волонтерку, хоронившая своих - соприкоснулась с Украиной, певшей песенки, дрыгавшей по сценам ножками, стучавшей п*ськой по роялям и шутившей шуточки.

Оставим в стороне тот факт, что певица, вошедшая в историю как "девушка с тарелкой", в 2017 году постила фоточки с Красной площади, Алан Бадоев ставил клипы доверенным лицам Владимира Путина Стасу Пьехе, Полине Гагариной и Валерию Меладзе, а Президент снимал кино про поручика Ржевского на деньги Государственного Комитета по кинематографии Российской Федерации.

Дело сейчас не в этом.

Когда все воевали и кишками тащили свою страну из ямы, Тина Кароль скакала по сценам - ну какого вы от неё еще исполнения гимна ждете, кроме как все той же демонстрации своего содержимого декольте в платье от кого там, Габана, что ли.

Алан Бадоев всю жизнь клипики ставил - какого еще дня независимости вы от него хотите?

Ничего другого и не могло получиться.

Кто на что учился.

Бадоев, может, и сам хотел сделать здорово и хорошо, но вот представление об Украине у него - такое. С Тиной Кароль на крыше Консерватории. Откуда, собственно, последние самые жуткие события Майдана и начались. Да только откуда ему это знать.

Но дело, повторюсь, даже не в этом.

Дело в том, что активная часть общества, живущая полностью в реальной жизни, знающая, как устроена эта жизнь и тащащая её на своих плечах, встретилась с избранной властью, живущей полностью в своем телевизоре, полностью в отрыве, полностью в параллельном виртуальном мирке-тусовке, и ничего понятия не имеющей про жизнь реальную.

Точнее, ровно наоборот.

Виртуальная власть столкнулась с реальной страной.

И, надо признать, страна выглядит намного лучше.

Точнее, активная её часть, безусловно.

Активное пассионарное меньшинство.

То, которое и составляет любую нацию.

Да, я, как и многие, в значительной мере тоже успокоился после марша ветеранов. Реальная Украина выглядит и логичнее, и цельнее, и рациональнее, и разумнее, чем её телевизионная сериальная власть.

Она никуда не делась. Она по прежнему готова. И отстаивать страну, и развивать её, и тащить на себе дальше. То ощущение силы, единства, скалы, которое, надо признать, было утеряно после выборов - я его опять почувствовал.

Я опять почувствовал гордость.

То, что произошло на Майдане... Это даже не обрушение рейтинга. И не потеря легитимности.

Это всё не правильные слова. Рейтинг, конечно, поплыл. Но не обрушился.

И легитимность никуда не делась - у президента, избранного тремя четвертями страны, легитимности хоть отбавляй.

Это было событие другого порядка.

Это было осознание того, что власть не принадлежит этой реальности.

Что она существует в каком-то своем параллельном, измерении. И со страной не соприкасается никак. Совершенно.

Вот просто нет никаких точек пересечения.

Ну не Тина же Кароль на крыше и не девушка с тарелкой являются точками соприкосновения этой сериальной власти с этими мужиками в камуфляже.

Правительство на другой планете живет, родной...

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Потому что власть, живущая в каком-то своем телевизоре, перестает восприниматься, как власть.

Ну вот на Майдане есть какие-то люди. Они что-то там ставят. Ну и бог с ними. Пусть ставят. Пусть играются. К нам они никакого отношения не имеют. У нас свои, взрослые дела. А это - не власть. Это не Главнокомандующий. Это не руководители нации, определяющие её стратегию и способные взять на себя ответственность за это.

Лучшее определение я прочитал в ленте: "Стало понятно, что президента у наст таки нет. А нация у нас таки есть"

Очень точно.

И, в общем-то, эта ситуация совсем не так уж и плоха. Какая-то певичка играется в то, что она лицо нации, исполняющее её гимн, да и пусть играется. Бог с ней.

Певичка допела, ушла - и нация вышла на Крещатик. Десятками тысяч человек. И никуда не делась.

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Нация - вот она.

Здесь.

И, вроде бы, можно успокоится. Не вся страна сошла с ума. Как могло показаться в последнее время.

Отставить истерику.

Но. Ложка дёгтя заключается в том, что это - классические два центра силы.

Абсолютно легитимный президент, а, повторюсь, у президента, избранного тремя четвертями страны, легитимности хоть отбавляй, и большинство - пассивное, но большинство - стоящее за ним. А также государственные инструменты насилия. В виде лояльных силовых министров.

И прошлый президент, который сейчас начнет становится лидером оппозиции и, даже, вполне возможно, лидером нации - я все еще имею в виду активную часть населения - который идет по Крещатику во втором ветеранском марше. У которого есть неофициальные инструменты насилия. И лояльные командиры подразделений.

Что вы не говорите, ветеранский марш был демонстрацией - еще не силы, нет, и даже не намерений , но - красной черты. Демонстрацией готовности.

Это вот прям просто классические два центра масс.

Два центра силы.

И это не лучшая ситуация для воюющей и еще так и не вставшей до конца на определенный путь страны.

Даже не два центра масс.

Две Украины.

Телевизионная, Украина "Сватов", и реальная - Украина масксетей.

И у каждой есть свой лидер.

И у каждой есть своя масса.

Да, масса второй будет потихоньку истончаться, и даже, возможно, перетекать к массе первой.

Но окончательно она не растворится.

И это - фундамент, основа любого гражданского противостояния.

Нет, нет, упаси Боже, я сейчас совсем не хочу пугать.

Такая ситуация совсем не обязательно приведет к гражданскому противостоянию. Развитие ситуации совсем не предопределено. Вот вообще. Ситуация совсем еще не втянулась с воронку безальтернативности. Возможно сотрудничество сторон. Возможен нейтралитет. Возможно даже слияние. Совсем не обязательно жесткое противостояние.

Но если это все же случится - то фундамент был заложен здесь.

На Дне Независимости.

Двадцать четвертого августа две тысячи девятнадцатого года.

И вот тут мы подходим к вилке, у которой, при наличии нескольких ветвей развития, по сути, все же только два основных варианта.

Либо власть считывает этот сигнал, понимает его, принимает к сведению и дальше начинает - нет, не возвращаться в реальность, она не может вернутся в реальность, потому что никогда в ней не была - но она начинает двигаться из телевизора в строну реальности - и тогда ситуация уже гарантированно не достигает критического уровня, либо…

В Порошенко Зеленский, конечно, не превратится, но если он поймет, что его главная задача не превратится в поручика Ржевского - уже полбеды сделано. Общественный договор между нацией и властью в данном случае будет выглядеть так: "Ок, ты там сиди, записывай свои видосики, но только, блин, руками ничего не трогай. Мы сами все сделаем. А если захочешь - и тебе поможем, расскажем и подскажем и начнем сотрудничать".

И это хороший вариант.

Потому что стать ещё одним Януковичем общество власти уже не позволит, это уже очевидно.

Либо…

В общем, либо власть отдупляет, что происходит, и тогда мы просто теряем пять лет, которые она потратит на то, чтобы понять реальность, а созданный предыдущей властью задел прочности окажется достаточно большим, чтобы перетянуть эти пять лет без развала страны.

Либо - не либо.

И тогда это будет плохой вариант.

Но я сейчас в любом случае смотрю на ситуацию оптимистичнее, чем полгода назад.

Хоть и с ложкой дёгтя.

Гарного всем дня.

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