Сообщений об угрозах не было: Дыхне пояснил, почему МАУ летали в Иран

Президент авиакомпании "Международные авиалинии Украины" (МАУ) Евгений Дыхне сообщил, что на момент вылета из аэропорта Борисполя и аэропорта Тегерана компания не получала никаких сообщений об угрозах.

Об этом он рассказал во время пресс-конференции относительно катастрофы украинского самолета в Тегеране. По его словам, никаких сообщений со стороны ответственных администраций не поступало.

"Мы должны осветить вопрос, который часто задают. Почему летали в Тегеран, почему не остановили полеты. Заявляю, что вы должны понимать, как это работает. Выполнение полетов гражданскими судами выполняются на основании разрешений 2 стран – страны, куда летим, и Госавиаслужбы той страны, под флагом которой летим. На момент вылета из Борисполя никакой информации об угрозах не было. На момент вылета из Тегерана точно так же", – рассказал Дыхне.

Евгений Дыхне пояснил, почему МАУ летали в Иран

Он также привел в пример пограничный конфликт между Индией и Пакистаном, когда Пакистанская администрация авиационного транспорта запретила полеты в их воздушное пространство.

"И все авиакомпании мира выполняют это требование, как положено. Есть абсолютно утвержденные международные нормы поведения в области гражданской авиации, как действует авиакомпания", – подчеркнул Дыхне.

Он добавил, что не видит в катастрофе вины государственных органов Украины. Воздушное пространство над Ираном было и остается открытым.

"Я считаю, что государственные органы Украины действовали по правилам. До нас летели авиакомпании всего мира в Иран и после нас летели. К сожалению, мы констатируем факт того, что наш борт оказался не в том месте и не в тот час. Там мог быть любой борт, который был в то время в аэропорту Тегерана. Воздушное пространство над Ираном открыто. Туда летают сейчас все авиакомпании, которые летали. Это не индивидуальное решение, есть установленная международная практика, как регулируется воздушное пространство.

Многие в Украине не знали о том, что там происходит. Была информация о том, что обстреливаются американские базы в Ираке. Регулирование гражданской авиации не имеет к этому никакого отношения", – добавил Дыхне.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Утром 11 января Иран официально заявил, что украинский самолет МАУ в Тегеране 8 января был сбит случайно.

Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что Киев ждет от Ирана полного признания вины в катастрофе самолета МАУ, официальных извинений, наказания виновных и выплаты компенсаций.

Стало известно, что группа украинских экспертов, которая расследует в Тегеране крушение самолета МАУ, нашла пробоины от ракеты на обломках кабины пассажирского лайнера.

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