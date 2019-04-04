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"Соловьевы — п*здуны": Соколова постебалась над ложью росСМИ о выборах в Украине

2.2тЧитать материал на украинском

Украинская журналистка Янина Соколова ярко прошлась по путинским пропагандистам, которые нагло лгут о выборах президента Украины.

Она высмеяла их чрезмерную обеспокоенность темой и нелепое искажение фактов об избирательном процессе в совершенно чужой стране. Свое мнение журналистка изложила в шоу "Вечер с Яниной Соколовой" на YouTube (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Янина Соколова

Янина Соколова

Скриншот видео

"Хочу всех нас поздравить: прогнозы россиян по поводу победителей первого тура не сбылись. Самое приятное, что эти выборы доказали, что соловьевы, скабеевы, поповы, путины и киселевы — п*здуны. Вы пять лет рассказывали, что в Украине — "фашистская хунта", по улицам маршируют толпы "карателей", а за инакомыслие распинают в трусиках. Но на выборах лидер "хунты" набирает меньше голосов, чем оппозиция. Вы настолько заврались, что вашими носами можно прямо из Москвы ловить крабов на Камчатке и нюхать аргентинский кокаин", — иронизирует Соколова.

"Россияне, вы понимаете, за каких болванов они вас держат? Чувствуете сейчас запах? А? Пахнет на*бкой. Как оно, когда в телевизоре одно, а в жизни другое?" — добавила она.

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Также журналистка традиционно подвергла острой критике главного пропагандиста Кремля Владимира Соловьева. Ее рассмешили его нелепые угрозы о непризнании итогов выборов в Украине и ложь о якобы массовых нарушениях на них.

"Хотя, чему я удивляюсь? Владимир Рудольфович давно превратился в завод по переработке информации в г*вно. Да, конечно, у нас ненормальная обстановка: 39 кандидатов, а не как у всех нормальных один. Никто почему-то не набрал 86%, главных конкурентов на выборы допустили, а не сослали агитировать барсуков в Якутии. Абсолютно ненормально, я вас понимаю!" — посмеялась она над скандальным рупором преступного путинского режима.

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Тема
российская пропаганда
Персона
Янина Соколова
Место
Украина
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Сидоров Андрей
Сидоров Андрей
Посмотрел ролик...выдержал..досмотрел..однозначно..сявка)
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Сидоров Андрей
Сидоров Андрей
Опять матерится?) Сявка.
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