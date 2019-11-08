Солнце может умереть: маг оценил новую дату конца света

Маг ведической традиции Игорь Мехеда, комментируя новое пророчество о "конце света" 21 декабря, рассказал, что древние славяне придавали особое значение этому дню.

"Они считали, что старое солнце умирает 21 декабря", – сообщил он в блоге OBOZREVATEL.

Как пояснил Игорь Мехеда, "в эту ночь боялись, что может наступить конец света". Чтобы не допустить этого, люди "помогали богам творить новое солнце". Для этого "зажигали 120 огней - костров, лучинок, масляных плошек, восковых свечей – у кого что было".

Согласно славянским поверьям, солнце, которое всходило 22 декабря, было новым светилом, созданным в эту ночь. "Все ликовали! Ура! Новое солнце родилось. Конец света отменяется! Родилась новая вселенная, будет счастье!" - рассказал он.

Славяне считали, что старое солнце умирает 21 декабря

Вместе с тем Игорь Мехеда заметил: согласно тем же поверьям допускалось, что "однажды солнце может не родиться, и тогда 21 декабря может стать днем конца нашего мира".

В этом контексте он заметил: "Доля правды, конечно есть. В самую длинную ночь умирает всё старое, отжившее. Старые мы. Старые проекты и неудачи. Все то, что символизирует старое солнце. Но тут же идет рождение новых "я", новых проектов, новых надежд, новых свершений. И – нового солнца. И – новых вселенных! Жизнь никогда не прекращается".

Напомним, ученый-конспиролог Дэвид Монтейн заявил о том, что якобы 21 декабря 2019 года может стать днем, который положит начало череде катастроф, которая, в свою очередь, может привести к гибели человечества.

Как писал OBOZREVATEL, ранее ученый из Национального космического агентства Украины Эдуард Кузнецов заявил, что конец света на Земле может наступить примерно через 150 миллионов лет.

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