"Солнце и дождь": синоптик дала контрастный прогноз погоды в Украине

В четверг, 15 августа, в разных уголках Украины погода будет существенно отличаться. На западе ожидаются дожди, грозы, возможны сильные ливни, шквал и град, на юге, востоке и в центральных областях, кроме Винницкой, будет жарко, а на севере – поднимется сильный ветер.

Об этом сообщила известный украинский синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook. По ее словам, влажность с запада может "дотянуть" до юга, а на остальной территории Украины будет сухая погода и высокая пожарная опасность.

"Что интересного в синоптической Украины 15 августа? Дожди, грозы, возможны сильные ливни, шквал и град – на западе. Сильный, до штормового, южный ветер – на севере, в центре, аж до Одесской области. Жара – на юге, востоке и в центральных областях, кроме Винницкой", – написала она.

Ребенок под солнцем/Девочка под дождем в луже

Синоптик добавила, что в западных областях ожидается умеренный, северо-западный ветер.

По словам Диденко, на юге, востоке и в центре температура достигнет до +30...+34 градусов, на западе будет холодно – столбики термометра не поднимутся выше +18...+23.

"А вот на севере – полная демократия: в четверг в Житомирской области +20...+23 градуса, в Киевской области +23...+25, в Черниговской области +25...+27 в Сумской области +26...+31 градус", – написала Диденко.

Она подчеркнула, что в Киеве 15 августа жара упадет до +24 градусов, ожидается порывистый, до сильного, южный ветер. Вероятность дождя невелика.

"Контрасты и колебания давления и температуры сейчас – значительные, поэтому особенно внимательно следите за здоровьем. Воды побольше, кофе поменьше, позвоните родственникам или знакомым пожилого возраста, не бегите, тяжело дыша, за маршруткой и не ссорьтесь на дороге с нарушителями полосы общественного транспорта", – добавила синоптик.

Синоптик дала контрастный прогноз погоды в Украине Facebook Натальи Диденко

Как сообщал OBOZREVATEL, Украина ожидает серьезное похолодание в третьей декаде августа, а в конце сентября вообще может приморозить. Такой прогноз дала доктор физико-математических наук, научный сотрудник Научно-исследовательского гидрометеорологического института Вазира Мартазинова.

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