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Солнце и до +32: появился свежий прогноз погоды по Украине на среду

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Погода в среду, 28 августа, будет солнечной и ясной по всей Украине.

Как сообщает "Укргидрометцентр", в южных областях и на западе страны все еще будет жарко до +32.

В северных и восточных регионах будет немного прохладнее и комфортнее – до +24...+29 градусов.

В Киеве тоже солнечно, без дождей, а температура воздуха прогреется до +27 градусов.

Солнечная погода по всей Украине

Солнечная погода по всей Украине

shutterstock

Новости
Жара не спадет: прогноз погоды в Украине на 28 августа от ObozTV

Солнце и до +32: появился свежий прогноз погоды по Украине на среду

Как сообщал OBOZREVATEL, начало сентября порадует украинцев теплой и солнечной погодой, а уже с середины месяца стоит ждать похолодания.

Ранее метеоролог рассказала, что осень в Украине в 2019 году будет достаточно переменчивой, после теплой погоды сразу же придут заморозки.

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Тема
Прогноз погоды
Место
Украина
Тег
погода
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