Солнце и до +32: появился свежий прогноз погоды по Украине на среду

Погода в среду, 28 августа, будет солнечной и ясной по всей Украине.
Как сообщает "Укргидрометцентр", в южных областях и на западе страны все еще будет жарко до +32.
В северных и восточных регионах будет немного прохладнее и комфортнее – до +24...+29 градусов.
В Киеве тоже солнечно, без дождей, а температура воздуха прогреется до +27 градусов.
Солнечная погода по всей Украине
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Как сообщал OBOZREVATEL, начало сентября порадует украинцев теплой и солнечной погодой, а уже с середины месяца стоит ждать похолодания.
Ранее метеоролог рассказала, что осень в Украине в 2019 году будет достаточно переменчивой, после теплой погоды сразу же придут заморозки.
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