Солнечное затмение 6 января 2019: что нужно и нельзя делать

Украинцы 6 января 2019 года смогут наблюдать солнечное затмение. В этот день необходимо вести себя последовательно и благоразумно.
При этом желательно не поддаваться порывам и эмоциональным всплескам. В период затмения (3 дня до и 3 дня после) нужно соблюдать ряд правил, чтобы затем оно правильно повлияло на вашу жизнь, пишет "АиФ".
Что нужно делать
Избавиться от всего того, что отравляет вашу жизнь: вредных привычек, связей с нехорошими людьми и токсичных отношений.
"24"
Сделайте первый шаг навстречу тому, с кем давно хотели познакомиться или подружиться.
Не бойтесь мечтать, но ваши грезы должны быть не из области фантастики, а их можно было бы реализовать. Также определите способы воплощения в жизнь ваших желаний и действуйте.
Составьте список важных дел на период до следующего солнечного затмения.
Спланируйте ваш семейный бюджет: пропишите статьи доходов и расходов и придумайте способы их оптимизации.
Проанализируйте свое поведение и свои действия: возможно, некоторые ваши суждения были ошибочными, а поступки были не совсем правильными.
Проявите щедрость и благосклонность, помогайте нуждающимся.
Что нельзя делать
К началу затмения нужно простить все обиды и помириться с теми, с кем вы поссорились ранее.
Нельзя хвастаться своими достижениями и достатком.
Не злоупотребляйте своей властью или привилегированным положением.
Не пытайтесь манипулировать другими людьми, а также воздержитесь от критики чужих действий и поступков.
Как сообщал OBOZREVATEL, после Нового года, в январе 2019-го, украинцев ждут несколько магнитных бурь, поэтому метеочувствительным людям нужно быть острожными.