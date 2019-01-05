Солнечное затмение 6 января 2019: что нужно и нельзя делать

Украинцы 6 января 2019 года смогут наблюдать солнечное затмение. В этот день необходимо вести себя последовательно и благоразумно.

При этом желательно не поддаваться порывам и эмоциональным всплескам. В период затмения (3 дня до и 3 дня после) нужно соблюдать ряд правил, чтобы затем оно правильно повлияло на вашу жизнь, пишет "АиФ".

Что нужно делать

Избавиться от всего того, что отравляет вашу жизнь: вредных привычек, связей с нехорошими людьми и токсичных отношений.

"24"

Сделайте первый шаг навстречу тому, с кем давно хотели познакомиться или подружиться.

Не бойтесь мечтать, но ваши грезы должны быть не из области фантастики, а их можно было бы реализовать. Также определите способы воплощения в жизнь ваших желаний и действуйте.

Составьте список важных дел на период до следующего солнечного затмения.

Спланируйте ваш семейный бюджет: пропишите статьи доходов и расходов и придумайте способы их оптимизации.

Проанализируйте свое поведение и свои действия: возможно, некоторые ваши суждения были ошибочными, а поступки были не совсем правильными.

Проявите щедрость и благосклонность, помогайте нуждающимся.

Что нельзя делать

К началу затмения нужно простить все обиды и помириться с теми, с кем вы поссорились ранее.

Нельзя хвастаться своими достижениями и достатком.

Не злоупотребляйте своей властью или привилегированным положением.

Не пытайтесь манипулировать другими людьми, а также воздержитесь от критики чужих действий и поступков.

Как сообщал OBOZREVATEL, после Нового года, в январе 2019-го, украинцев ждут несколько магнитных бурь, поэтому метеочувствительным людям нужно быть острожными.