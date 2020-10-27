Солнечно, но ветрено: синоптики озвучили прогноз погоды в Украине на среду

В среду, 28 октября, в Украине будет ясная, солнечная и теплая погода.

Согласно прогнозу Украинского гидрометцентра, дневная температура в большинстве регионов не опустится ниже 13 градусов тепла. В некоторых областях она поднимется до 19 градусов.

Также на всей территории Украины ожидается сильный ветер с порывами до 5-10 метров в секунду. Спокойнее будет только на Закарпатье – 3-8 метров в секунду.

Теплее всего будет на юге Украины – от 15 до 19 градусов тепла днем, ночью – +8…+14 градусов.

В восточных областях будет ненамного прохладнее – днем ожидается +13...+17, ночью от 5 до 9 градусов тепла.

В центральных регионах воздух прогреется до 14-17 градусов днем, а ночью ожидается +5...+8 градусов.

На севере страны днем прогнозируется 13-15 градусов тепла, ночью – от +5 до +8.

В западных областях также будет тепло: +13…+16 днем и +5…+9 ночью.

В Киеве в среду также солнечно, ночью от 5 до 8 тепла, днем – +14...+16.

Погода на 28 октября Гидрометцентр

Как сообщал OBOZREVATEL, по прогнозу синоптика Натальи Диденко, в ближайшие дни в Украине будет тепло. Похолодание наступит к выходным, 31 октября и 1 ноября.