Солнечно, но ветрено: синоптики озвучили прогноз погоды в Украине на среду

В среду, 28 октября, в Украине будет ясная, солнечная и теплая погода.

Согласно прогнозу Украинского Гидрометцентра, дневная температура в большинстве регионов не опустится ниже 13 градусов тепла. В некоторых областях она поднимется до +19 градусов.

Также на всей территории Украины ожидается сильный ветер с порывами до 5 – 10 метров в секунду. Спокойнее будет только на Закарпатье: 3 – 8 метров в секунду.

Теплее всего будет на юге Украины - от 15 до 19 градусов тепла днем, ночью +8…+14 градусов.

В восточных областях будет ненамного прохладнее – днем ожидается +13...+17, ночью от 5 до 9 градусов тепла.

В центральных регионах воздух прогреется до 14-17 градусов днем, а ночью ожидается +5...+8 градусов.

На севере страны днем прогнозируется 13-15 градусов тепла, ночью от +5 до +8.

В западных областях также будет тепло: +13…+16 днем и +5…+9 ночью.

В Киеве в среду также солнечно, ночью от 5 до 8 тепла, днем +14...+16.

Как сообщал OBOZREVATEL, по прогнозу синоптика Натальи Диденко, в ближайшие дни в Украине будет тепло. Похолодание наступит к выходным, 31 октября и 1 ноября.