Солнечно, но ветрено: синоптик спрогнозировала резкое потепление в Украине

В воскресенье, 5 апреля, погода на всей территории Украины будет ветреной и солнечной. Осадков не ожидается.

Об этом в своем Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко, отметив, что "антициклон Keywan удобно и надолго уселся в европейское кресло". Также, ее словам, температура воздуха немного понизится перед теплом, которое ожидается на следующей неделе.

"В воскресенье ожидается ночью от 2 тепла до 2 мороза, на юге +1...+5 градусов, а днем +9...+13 градусов, в южной части до +15", – написала синоптик.

Синоптик спрогнозировала резкое потепление в Украине Фото из открытых источников

Погода в Киеве 5 апреля, по словам Диденко, также будет солнечной, сухой и ветреной. Температура воздуха ночью ожидается от -1 до +1, а днем +10...+ 11 градусов.

"С понедельника и в течение следующей недели ожидается потепление до +16...+20 градусов", – отметила синоптик.

Как сообщал OBOZREVATEL, Укргидрометцентр на воскресенье, 5 апреля, также спрогнозировал теплую солнечную погоду с максимальной температурой до 16 градусов тепла.

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