Солнечно и жарко: синоптики уточнили прогноз погоды в Украине

Кирилл Лютый Общество 21:18, 14.09.2020

Во вторник, 15 сентября, в Украине будет сухая и солнечная погода во всех регионах.

Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра. Согласно прогнозу погоды, дождей не ожидается ни в одной из областей.

При этом во всей стране столбики термометра будут примерно на одном уровне: от 24 до 28 градусов. Немного теплее, традиционно, будет на юге страны.

В Киеве во вторник 25-27 градусов тепла, без осадков.

Прогноз погоды в Украине на вторник, 15 сентября.

Как писал OBOZREVATEL, похолодание придет в Украину ближе к выходным. Температура воздуха начнет снижаться уже в пятницу, 18 сентября.

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