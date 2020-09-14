Солнечно и жарко: синоптики уточнили прогноз погоды в Украине

Во вторник, 15 сентября, в Украине будет сухая и солнечная погода во всех регионах.

Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра. Согласно прогнозу погоды, дождей не ожидается ни в одной из областей.

При этом во всей стране столбики термометра будут примерно на одном уровне: от 24 до 28 градусов. Немного теплее, традиционно, будет на юге страны.

В Киеве во вторник 25-27 градусов тепла, без осадков.

Как писал OBOZREVATEL, похолодание придет в Украину ближе к выходным. Температура воздуха начнет снижаться уже в пятницу, 18 сентября.

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