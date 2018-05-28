УкрEngРус
Регистрация
ГлавнаяБлоги

Солнечно и жарко: появился новый прогноз погоды в Украине

4.4тЧитать новость на украинском

Во вторник, 29 мая, в Украине будет солнечная погода, а температура воздуха прогреется до 28 градусов.

Как сообщается на странице Укргидрометцентра, по всей территории страны осадков не ожидается.

Так, в западных, северных, южных и центральных областях Украины будет от 25 до 28 градусов тепла.

Новости
Украину ждет аномальная жара: синоптики дали прогноз погоды на лето

Восточные регионы, в свою очередь, прогреются до 22-24 градусов.

В Киеве же столбик термометра будет показывать от +26 до +28. Осадков в столице также не ожидается.

Читайте также на OBOZREVATEL прогноз погоды на начало новой рабочей недели.

Читайте все новости по теме "Прогноз погоды" на Обозревателе.

Тема
Прогноз погоды
Место
Украина
Объект
погода
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
3
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Новые
Старые
Лучшие
Худшие

Наши блоги