Солнечно и жарко: появился новый прогноз погоды в Украине

Во вторник, 29 мая, в Украине будет солнечная погода, а температура воздуха прогреется до 28 градусов.

Как сообщается на странице Укргидрометцентра, по всей территории страны осадков не ожидается.

Так, в западных, северных, южных и центральных областях Украины будет от 25 до 28 градусов тепла.

Восточные регионы, в свою очередь, прогреются до 22-24 градусов.

В Киеве же столбик термометра будет показывать от +26 до +28. Осадков в столице также не ожидается.

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