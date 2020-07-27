Солнечная погода возвращается: синоптики уточнили прогноз на вторник в Украине

Во вторник, 28 июля, в Украину начнет возвращаться сухая и солнечная погода.

Как сказано в прогнозе Украинского гидрометцентра, в западных регионах прекратятся дожди с грозами.

Однако теперь осадки частично охватят юго-восток: грозы ожидаются в Крыму, Херсонской, Николаевской, Запорожской и Донецкой областях.

Температура воздуха в западных областях прогреется от 26 до 29 градусов. В остальных регионах будет еще теплее, местами до +32 градусов.

Прогноз погоды на вторник, 27 июля, в Украине

Как сообщал OBOZREVATEL, по словам народного синоптика Леонида Горбаня, август 2020 года в Украине будет жарким с минимальным количеством осадков в первой половине месяца.