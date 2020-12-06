Армия – самое благородное, что существует в Украине. И самое жесткое, что проверяет на прочность.

Я прочел тысячи книг о войне, но только когда начал писать интервью и общаться с фронтовиками в своей стране, я увидел, что наряду с благородством армия устроена также как и все в нашем государстве – как большой колхоз, где интересы начальства зависят только от политики и пиара, где карьеру двигает зачастую умение списать топливо и молча подмахнуть фальшивую накладную, где замполиты вместо "слава КПСС" заклинают про "стандарты НАТО", оставляя армию жить в болоте ручного управления друзей, кумовей и своих знакомых.

Армия – это единственное место в государстве, куда лучшие граждане страны идут, не питая надежд на успешную карьеру и долгую службу, идут, будучи готовыми не получить ни признания ни уважения командования, идут, не имея обеспечения многих элементарных условий, идут, получая ежедневно стрессы от нелепой организации по уставам и наставлениям 70-х годов, идут, отрываясь надолго от семьи, друзей, родных.

Чтобы показать свои лучшие качества в нашей армии необходима супермотивация, особая устойчивость, особый характер.

В украинской армии как нигде отчетливо ясно: солдатами становятся, а Воинами – рождаются. И наш, украинский отбор – самый жестокий.

Воин – это состояние души, и боевая эффективность зависит не от лет выслуги и не от должности и прохождения карьеры – а от личной мотивации тех, кто дает результат в бою, в конкретной точке пространства и времени. У нас было немало успешных боев в этой войне, было много поражений, и изучение каждого тактического эпизода, которые нередко меняли ход всей войны, показывает – победу обеспечивает не чудо и не стрелочки на карте генштабовских пиарщиков.

Командиры подразделений уровня отделение-рота и операторы систем вооружения – это они делают разницу в бою. Это они делают армию смертоносно эффективной, это они определяют результат в конкретной точке пространства и времени, преодолевая потери, панику, хаос, неопределенную обстановку, недостаток вооружения, недостаток снабжения, информации, слухи, превосходство противника. Дерзкие, конфликтные, самостоятельные, адреналиновые, несносные – они любят войну не ради убийства, а ради максимальной концентрации риска и ответственности в своих руках.

Ради служения своей стране, ради моральных принципов, в нашей армии есть Воины, готовые преодолеть все – чтобы стать победителем. И эффективность армии определяется тем, скольких Воинов она способна собрать под свои знамена, скольких она способна воспитать и сделать острием и стержнем боевых подразделений.

Наша бумажная армия таких не любит. Упрямое затыкание бумажками управления контрактной армии в 21-м веке является абсолютным скудоумием военно-политического руководства страны. Вместо выработки своей стратегии и осмысления своего опыта, вместо четких целей, направленных на повышение боеспособности армии, украинские лидеры копируют какие-то детали чужих оборонительных систем, не замечая перед своим носом элементарное – 18 журналов учета и 5 построений в день на плацу, безграмотное и неэффективное бюджетное планирование, растрату миллиардов, которые государство выделяет в самых тяжелых условиях на всякие модные фетиши, не уделяя внимания главному - боеспособным людям, способным эффективно наносить урон врагу в реальном бою.

Поздравляю украинских Воинов с днем ВСУ. Вы есть – и в армии и вне армии, и вы – реальный щит нашей страны, и только благодаря вам у нас всех есть свободное будущее.