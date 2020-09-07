Помню, в далеком 2014-м году, еще до начала активных боевых действий на Востоке Украины, роспропаганда и местные коллаборанты активно раскручивали тезис о том, что после победы Майдана, на Донбасс придут солдаты НАТО или некие гейропейцы, которые, после того как перевешают всех русскоговорящих, сразу закроют все шахты и оставят бедных горняков без работы. Тема закрытия шахт очень хорошо сыграла на руку россии тогда и плотно засела в головах шахтеров, которые готовы были порвать всех, кто только попытается закрыть дотационные угольные предприятия.

Но сейчас на улице 2020-й год, если кто не в курсе. Шахты больше не кормят Украину, солдаты НАТО не пришли, гейропейцы тоже, все типа народное, дынырийское. Правда, есть все равно зрада и солдаты НАТО тут не при чем - коллаборанты решили оставить в оккупированном рф Донецке 2,5 шахты. Каких именно? Ща расскажу подробнее.

Итак, по информации от источника в типа правительстве дыныры, стало известно то, что в Донецке остается 2 шахты : Засядько и Скочинского. Также остается шахта им Челюскинцев, но там оставят, если не ошибаюсь, один шахтный участок и минимальную добычу + есть решение ликвидировать в течение года-двух эту шахту от слова совсем. Ну, то есть затопить. Или асвабадить. Впрочем, неважно. Важно то, что солдатам НАТО эта шахта не достанется, хоть это радует

Также коллаборантами принято решение затопить шахту им Калинина в Калиниском районе Донецка. Ну, то есть реструктуризировать. Ну, то есть асвабадить от биндер еще раз. Уже ведутся работы по демонтажу оборудования из вышеназванной шахты, чтобы его в последствии вытащить на поверхность. После демонтажа и подъема оборудования наверх шахту тупо порежут на металлолом и затопят [ вместе с танками, которые увидел там лавров, ага]. Все.

Что будет с людьми, то есть шахтерами после ликвидации шахты? Часть уволят, часть заберут на шахту им Скочинского, часть на шахту им Засядько, часть уедет на заработки на россию, часть уйдет на пенсию.

Но самое интересное в данной ситуации не то, что прогнозы биндер об угле, который не нужен рф, таки сбылись, а то, что коллаборанты на территории Донецка, благодаря затоплению шахты им Калинина, закладывают еще одну экологическую бомбу замедленного действия. Объясню почему : шахтные выработки шахты им Калинина проходят под Калининским районом Донецка. Выработки - это пустоты, которые после затопления шахты заполнятся подземными водами и ... И потом вода, грязная вода, начнет подниматься вверх - к питьевым водам, к питьевым источникам и сделает их непригодными ни для чего. Питьевые источники в Калиниском районе есть - в частном секторе вышеназванного района у многих есть собственные скважины, которые используются в основном для полива огородов и в качестве технической воды.

То есть : затопив одну шахту, шахтные выработки которой находятся под целым районом, пособники оккупантов сознательно идут на то, чтобы питьевые источники в том районе Донецка загрязнились шахтными водами. С*ка, это все так духовно, что аж я прослезился, честно.

Кстати, те, кто пойдут работать на шахты им Засядько и им Скочинского в последствии закрытия шахт Калинина и Челюскинцев, вообще не в восторге от такого положения вещей. А почему ? А потому, что и шахта Засядько, и Скочинского, считаются самыми взрывоопасными шахтами на Донбассе даже среди самих шахтеров. Или это такой хитрый план может: собрать всех шахтеров Донецка на двух шахтах и взорвать?

Эпилог. Также стало известно о том, что коллаборанты подсчитали, что шахтной отрасли на оккупированной части Донецкой области осталось жить от силы года 2, если все так и будет происходить как сейчас - в шахты никто не вкладывает деньги, из них тупо выжимают последние соки. Через 2 года, если ситуация не изменится, коллаборанты собираются затопить абсолютно все шахты.

Но есть и хорошие новости: солдатам НАТО ничего не достанется. Только выжженая земля и территория с экологической катастрофой. От такие асвабадитили, бл*дь. Конец.