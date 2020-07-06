Солдата-срочника из 95 ОМБР нашли повешенным

Антон Малиновский Общество 20:31, 6.07.2020 Обновлено: 21:35, 6.07.2020

Вечером, 5 июля, стало известно о самоубийстве 19-летнего военнослужащего срочной службы из 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады.

Об этом сообщила пресс-служба 95 ОМБРна странице в Facebook. Согласно их информации, пропажу парня 2001 года рождения заметили во время вечерней проверки. После его нашли вне территории воинской части повешенным.

"По предварительной информации, срочник покончил с жизнью из-за нераздельной любви", – сообщили в бригаде.

Командование воинской части сообщило, что идут следственные действия, и выразило соболезнования родным погибшего.

Как сообщал OBOZREVATEL, 1 июня, в Херсонской области было обнаружено тело военнослужащего 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ с огнестрельным ранением. По предварительной версии следствия, военный совершил самоубийство.

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Солдата-срочника из 95 ОМБР нашли повешенным