Солдата-срочника из 95 ОМБР нашли повешенным

В 95 ОМБР сообщили о самоубийстве срочника.

Вечером, 5 июля, стало известно о самоубийстве 19-летнего военнослужащего срочной службы из 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады.

Об этом сообщила пресс-служба 95 ОМБРна странице в Facebook. Согласно их информации, пропажу парня 2001 года рождения заметили во время вечерней проверки. После его нашли вне территории воинской части повешенным.

"По предварительной информации, срочник покончил с жизнью из-за нераздельной любви", – сообщили в бригаде.

Командование воинской части сообщило, что идут следственные действия, и выразило соболезнования родным погибшего.

Как сообщал OBOZREVATEL, 1 июня, в Херсонской области было обнаружено тело военнослужащего 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ с огнестрельным ранением. По предварительной версии следствия, военный совершил самоубийство.