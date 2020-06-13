Сокрушительный удар ВСУ по оккупантам на Светлодарской дуге попал на видео

Бойцы Вооруженных сил Украины нанесли сокрушительный удар по позиции вооруженных формирований РФ, уничтожив укрепление и двоих противников.

Таким стал ответ 24-й отдельной механизированной бригады имени короля Даниила на обстрелы со стороны террористов, сказано в сюжете "Факти ICTV". Также обнародованы кадры ликвидации вражеских сил (чтобы посмотреть фото и видео, проскролльте новость до конца).

ВСУ нанесли сокрушительный удар по оккупантам на Светлодарской дуге Кадр видео "Факти ICTV"

Отмечается, что позиции ВСУ обстреливали вражеские снайперы под прикрытием гранатометного огня, украинские воины нанесли ответный удар из станкового противотанкового гранатомета и двумя выстрелами уничтожили укрепления и огневую точку.

ВСУ нанесли сокрушительный удар по оккупантам на Светлодарской дуге Кадр видео "Факти ICTV"

По подтвержденным данным, ликвидированы два противника. Еще двоим удалось сбежать со своей позиции.

Как сообщал OBOZREVATEL, 12 июня в зоне проведения Операции Объединенных сил на Донбассе в результате вражеских обстрелов один украинский военнослужащий получил ранения. Наши воины уничтожили двоих и ранили минимум троих российских оккупантов.

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